Wat bedoelde Zelenski toen hij zei dat Nederland 450 jaar geleden in opstand kwam tegen de tirannie?

Van de Berlijnse Muur tot een iconische speech van Winston Churchill: Zelenski’s toespraken aan bevriende parlementen zijn keer op keer doorspekt met historische verwijzingen. Dat hij het neerhalen van de MH17 en de Tweede Wereldoorlog zou aanhalen in zijn speech aan de Tweede Kamer was dus verwacht. Maar Zelenski maakte ook een verwijzing die bij minder Nederlanders een belletje deed rinkelen: de verovering van Brielle, of Den Briel, door de Watergeuzen.

Zij namen deze Zuid-Hollandse havenstad op 1 april 1572 over van de Spanjaarden. Dit gebeurde een paar jaar na het begin van wat nu de Tachtigjarige Oorlog heet, de strijd waarin Nederland zich losrukte van het Spaanse Rijk. De verovering wordt gezien als de eerste belangrijke overwinning van de Nederlanders op de Spanjaarden. Het voorzag de opstandelingen van een uitvalsbasis.

In de dagen van de verovering van Brielle had de oorlog nog meer het karakter van een volksopstand. De Watergeuzen waren ook geen centraal aangestuurde troepenmacht, maar eerder een groep plunderende piraten. Niet voor niets was hun naam afkomstig van het Franse gueux; armoedzaaier of schooier. De Geuzen roken hun kans toen bleek dat er weinig Spaanse troepen aanwezig waren in Brielle.

Vergelijkbare strijd

Vier dagen later probeerden de Spanjaarden het stadje terug te veroveren, maar dit mislukte, mede omdat een timmerman het gebied onder water had gezet door een sluis kapot te slaan. Met Den Briel als uitvalsbasis konden de Watergeuzen onder meer Vlissingen, Veere en Zierikzee van de Spanjaarden afpakken. Enkele maanden later stond een groot aantal steden van Holland en Zeeland aan de kant van de opstandelingen.

Zelenski trok een parallel tussen de situatie van Nederland in de 16de eeuw en Oekraïne nu. Na de overwinning op het grote Spaanse Rijk kon Nederland een land bouwen op waarden als vrijheid, democratie en verscheidenheid van religie, zei hij. Zijn punt: Oekraïne voert vandaag een vergelijkbare strijd tegen een grote wereldmacht.

Met die tolerantie voor andere religies was het direct na de overwinning op Den Briel overigens niet zo best gesteld onder de Watergeuzen, die veelal calvinistisch waren, een protestantse stroming. Enkele maanden na de overname van de stad hingen ze negentien plaatselijke katholieke geestelijken op die weigerden zich te bekeren.

Landelijk wordt in Nederland de verovering van Brielle niet gevierd, maar de havenstad zelf doet dit wel, vanaf vrijdag. De stad dankt zijn schildspreuk dan ook aan de gebeurtenis: Libertatis Primitiae; eersteling der vrijheid.