Wat als de bouwvrijstelling, zoals Remkes vreest, inderdaad sneuvelt?

De plek in de haven van Rotterdam waar de Porthos-pijplijn moet komen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Onheilspellende woorden van Johan Remkes na de presentatie van zijn langverwachte stikstofrapport: 500 tot 600 piekbelasters, de grootste ammoniakuitstoters in de buurt van Natura 2000-gebieden, moeten binnen een jaar verdwenen zijn. Er is geen tijd meer te verliezen in de crisis die de woning- en wegenbouw op slot houdt en mogelijk zelfs volledig stillegt. ‘Naar verwachting komt de Raad van State deze maand met een uitspraak over de bouwvrijstelling’, zei Remkes woensdagavond bij Nieuwsuur. ‘De verwachting is dat die vrijstelling eraf gaat. Als dat gebeurt, dan zit Nederland helemaal op slot.’

De bouwvrijstelling is een van de laatste juridische geitenpaadjes waarmee het kabinet probeert de bouw rond kwetsbare natuurgebieden overeind te houden. Het beruchte Programma Aanpak Stikstof (PAS) is inmiddels bekend, de rechter zette in mei 2019 een streep door de regeling waarmee vooraf toestemming werd verleend stikstof uit te stoten als de staat van de natuur in de toekomst maar hersteld zou worden.

Vervolgens werd in maart 2020 een stikstofregistratiesysteem bedacht: de stikstofbesparing die de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen opleverde kwam in deze ‘bank’ terecht. Met de vrijgekomen stikstofruimte konden provincies weer vergunningen verlenen voor projecten. Onvoldoende, zei de bestuursrechter dit voorjaar. De snelheidsverlaging zorgde in zijn totaliteit voor te weinig uitstootreductie: automobilisten kozen vaker voor provinciale wegen. En die liggen soms weer dichter bij natuurgebieden.

De laatste noodgreep

Nu dreigt ook de laatste juridische noodgreep te sneuvelen: de bouwvrijstelling. Bij de bouw van woningen, wegen en andere infrastructurele projecten komt ook stikstof vrij, weliswaar niet zo veel als bij veehouderijen, maar gezien de slechte staat van de natuur mag er simpelweg niets meer bij. Met de bouwvrijstelling zegt het kabinet: de stikstofuitstoot die bij de bouw vrijkomt is tijdelijk en moet daarom losgekoppeld worden van de gebruiksfase.

‘Dat is op zichzelf geen gekke gedachte’, zegt Rogier Kegge, universitair docent omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden. Maar bijvoorbeeld na de bouw van een woonwijk komt er ook stikstof vrij als mensen er gaan wonen. ‘Je mag op deze manier dan ook niet knippen in projecten. Daarmee handelt het kabinet waarschijnlijk in strijd met de Europese richtlijn. Bovendien is de effectiviteit van de bouwvrijstelling niet voldoende onderzocht.’

De zaak die nu bij de Raad van State ligt draait om het Porthos: het eerste, grootschalige project dat CO2, afkomstig van de industrie in het Rotterdams havengebied, moet afvangen en vervoeren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Een belangrijk project waarmee het kabinet de klimaatdoelen van 2030 wil halen. Maar bij de bouw wordt gerekend op de uitstoot van 160 ton stikstof. Dat is stikstof dat volgens Mobilisation for the Environment (MOB), van de milieuactivist Johan Vollenbroek, zal neerslaan in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin en Westduinpark & Wapendal. En zonder een plan om de schade voor de natuur te herstellen mag dat niet, aldus MOB.

Het Porthos-project in kaart: CO2 uit de Rotterdamse haven moet naar de lege gasvelden onder de Noordzee. Beeld Porthos

Gebrek aan onderbouwing

Kegge verwacht dat de Raad van State ook door de bouwvrijstelling een streep zal zetten. ‘Kijk je naar de PAS-uitspraak, dan zie je dat de overheid dezelfde fouten maakt: als je vrijstellingen uitdeelt, moet je heel goed onderbouwen hoe je schade aan de natuur gaat voorkomen. Die goede onderbouwing ligt er nu opnieuw niet.’

Als de bouwvrijstelling sneuvelt, valt niet direct de volledige bouw plat. ‘Maar het wordt wel steeds moeilijker projecten vergund te krijgen, de woningbouw zal nog verder vertragen.’ Vooral in en rond steden die dicht bij natuurgebieden liggen, zal de bouw stilvallen. ‘Denk aan Arnhem, dicht bij de Veluwe. Maar ook Den Haag, dat grenst aan natuurgebied Meijendel.’

Na de presentatie van Remkes’ rapport overheerst de hoop dat de nationale brandjesblusser de stikstofimpasse heeft doorbroken. Maar het zal nog jaren duren voordat Nederland uit de stikstofcrisis raakt. ‘Ook na Remkes ben ik niet meteen hoopvoller dan daarvoor’, zegt Kegge. ‘Nederland stoot veel te veel stikstof uit. De emmer is vol en bij elke druppel die erbij komt is het behelpen. Met het uitkopen van de grootste piekbelasters komt er in één klap ruimte in de emmer.’

Maar of dat binnen een jaar lukt, zoals Remkes voorstelt, betwijfelt Kegge. ‘We weten dat onteigenen vaak heel lang duurt. Daarnaast moet je er ook de mensen en het draagvlak voor hebben.’