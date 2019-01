Washington roept deel ambassadepersoneel Venezuela terug vanwege gespannen situatie

,,We zijn tot dit advies gekomen op basis van onze huidige beoordeling van de veiligheidssituatie in Venezuela. We hebben geen plannen om de ambassade helemaal te sluiten’’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Omdat de Verenigde Staten direct de kant van oppositie kozen, heeft de zittende president Nicolas Maduro alle diplomatieke betrekkingen met Washington verbroken. Hij heeft het Amerikaanse ambassadepersoneel drie dagen de tijd gegeven om het land te verlaten.

Washington wil de belangrijkste diplomaten voorlopig niettemin in Caracas houden, maar heeft de andere ‘niet-dringende’ medewerkers laten weten beter te kunnen vertrekken uit Venezuela ‘nu commerciële vluchten nog beschikbaar zijn’.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wordt de veiligheid van het personeel dat nog in het land verblijft nauwlettend in de gaten gehouden.

#Venezuela Security Alert: On January 24 the State Department ordered non-emergency US govt employees depart Venezuela. US citizens residing or traveling in Venezuela should strongly consider departing Venezuela. Commercial flights remain available. https://t.co/TRfgsVAZKo pic.twitter.com/7xSP3uk4WG