Washington Post: Turkije heeft audiobewijs dood Khashoggi in Saoedisch consulaat

Medewerkers van de Turkse regering hebben tegen collega's uit de Verenigde Staten gezegd dat ze video- en audiobewijs hebben dat de journalist Jamal Khashoggi is gedood in het Saoedische consulaat in Istanboel.

De Amerikanen zeggen tegen The Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi als columnist werkzaam was, dat vooral het audiobewijs erg sterk is. Er zou te horen zijn dat Khashoggi wordt aangehouden, gemarteld en uiteindelijk gedood en in stukken gezaagd.

De Amerikaanse regeringsmedewerkers denken dat dit de reden is dat de Turken zo snel zeker waren dat Saoedi-Arabië achter de moord zat. De Turkse geheime dienst wil het materiaal niet vrijgeven, omdat dan bekend wordt op welke manier buitenlandse ambassades worden afgeluisterd.

Khashoggi, een fel criticus van het Saoedische bewind en de huidige kroonprins Mohamed bin Salman, ging vorige week dinsdag naar het consulaat in Istanboel om een document op te halen voor zijn huwelijk. Hij heeft het consulaat niet meer verlaten.

Amerikaanse senatoren willen dat alle wapenverkopen aan Saoedi-Arabië worden gestopt. President Donald Trump is bang dat de wapens dan in China en Rusland worden gekocht, en wil dus dat de handel met de Saudi's door blijft gaan.

Eerder vandaag werd bekend dat Turkije en Saoedi-Arabië een team gaan samenstellen dat de verdwijning van Khashoggi moet onderzoeken.