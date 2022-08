Washington Post: FBI zocht in Trumps huis naar documenten over kernwapens

Aanhangers van Donald Trump trokken een dag na de huiszoeking in de woning van de voormalige president door de FBI naar het resort Mar-a-Lago in Florida. Beeld AFP

Het is niet duidelijk of het om geheime informatie gaat, maar volgens de Amerikaanse krant benadrukt de zoekactie wel ‘hoe groot de angst is dat de documenten in verkeerde handen komen’.

Met de inval in de woning Mar-a-Lago in Palm Beach besloot de FBI eerder deze week over te gaan tot uitzonderlijk justitieel optreden tegen de voormalige president. Met toestemming van de Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, doorzochten tientallen FBI-agenten urenlang het huis en de kluis van Trump.

Garland bevestigde donderdag dat de inval werd gedaan in het kader van het onderzoek naar documenten. Trump zou mogelijk officiële overheidsdocumenten hebben meegenomen toen hij het Witte Huis verliet. Dit kan een schending zijn van de Presidential Records Act, die voorschrijft dat alle officiële communicatie – van brieven en e-mails tot memo’s – worden gearchiveerd.

Anonieme bronnen melden nu aan The Washington Post dat het om documenten met informatie over nucleaire wapens gaat, maar willen verder geen details prijsgeven. Het blijf vooralsnog onduidelijk of er ook daadwerkelijk informatie is gevonden tijdens de huiszoeking. De FBI heeft nog geen officiële verklaring gegeven over de huiszoeking.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft wel een verzoek ingediend om het huiszoekingsbevel ‘in het publieke belang’ openbaar te maken. Daartoe moet een rechter besluiten, maar Trump kan bezwaar indienen tegen het openbaren van de informatie.

Bedreigingen

Dat het huis van een oud-president door de FBI wordt doorzocht, is hoogst ongebruikelijk. Naast goedkeuring van het ministerie moet ook een onafhankelijke rechter een handtekening zetten. Bovendien zou de huidige president, Joe Biden, naar verluidt niet op de hoogte zijn geweest van de huiszoeking.

Mede dankzij het uitzonderlijke karakter leidde de inval deze week tot grote opschudding. Tegenstanders van Trump juichen de actie toe en willen dat de oud-president vervolgd wordt voor het schenden van het protocol. Oud-medewerkers stellen dat de Trump tijdens zijn presidentschap regelmatig officiële documenten verscheurde of door de wc spoelde.

Aanhangers en partijgenoten van Trump noemen de inval ‘corrupt’. De huiszoeking zou buiten proportie zijn in vergelijking tot eerdere onderzoeken naar hoge overheidsfunctionarissen. Ook Trump zelf veroordeelde de onaangekondigde huiszoeking. Hij stelt dat ‘radicaal-linkse Democraten’ alles uit de kast trekken om zijn mogelijke kandidaatstelling voor de presidentsverkiezingen van 2024 te blokkeren.

Sinds het doorzoeken van Trumps landgoed in Florida ontving de FBI al tientallen bedreigingen van Trump-sympathisanten. In Ohio werd donderdag nog een aanval verijdeld op het FBI-kantoor in Cincinnati. Een gewapende man die het kantoor probeerde binnen te vallen, werd na een urenlange achtervolging neergeschoten door de politie en overleed aan zijn verwondingen. Zijn motief is nog onduidelijk, maar houdt vermoedelijk verband met het onderzoek naar Trump. NBC News meldt dat de verdachte vorig jaar ook aanwezig was bij de Capitoolbestorming.