Washington neemt stappen tegen discriminerende verkiezingsregels Georgia

In Georgia worden stemmen geteld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020. Beeld AFP

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland zei vrijdag een rechtszaak te starten omdat de nieuwe kieswet het voor sommige bevolkingsgroepen lastiger maakt om hun stem uit te brengen. De wet beknot vooral de burgerrechten van zwarte kiezers.

In Georgia, waar de Republikeinen de meerderheid hebben in het regionale parlement, gelden sinds de nieuwe wet strengere regels voor de identificatie van kiezers die hun stem willen uitbrengen. Zo’n maatregel treft vooral de zwarte bevolking van Georgia, omdat zeker 200 duizend stemgerechtigden in Georgia, hoofdzakelijk zwarten, geen rijbewijs hebben.

Ook is het aantal stembussen waarin je al voor verkiezingsdag een stembiljet kunt deponeren beperkt, waardoor de wachttijden voor het stemmen in dichtbevolkte wijken waar vooral veel zwarten wonen, zienderogen oplopen. Ook verbiedt de wet het uitdelen van water aan mensen die in de rij staan voor een stemlokaal – eveneens een probleem wat vooral nijpend is in dichtbevolkte wijken.

Stembusfraude

Georgia is een van de vele Amerikaanse staten die kieswethervormingen doorvoerden na de buitengewoon polariserende verkiezingen van eind vorig jaar. Volgens de Republikeinen waren die strengere kieswetten nodig omdat er tijdens de vorige verkiezingen grootschalige stembusfraude zou zijn gepleegd – een bewering die ook na een serie rechtszaken nooit kon worden onderbouwd met bewijs – terwijl Democraten juist spreken van voter suppression, het ‘onderdrukken’ van de opkomst van vooral zwarte kiezers door conservatieven om zo de eigen kansen te vergroten.

Inderdaad hebben alle doorgevoerde kieswetten in door Republikeinen bestuurde staten als Arizona, Florida en Iowa gemeen dat ze bevolkingsgroepen benadelen die in meerderheid Democratisch stemmen.

‘Deze rechtszaak is de eerste van vele stappen die we nemen om ervoor te zorgen dat alle kiesgerechtigden kunnen stemmen’, zei procureur-generaal Garland vrijdag. ‘We gaan nieuwe wetten die erop gericht zijn de verkiezingen minder toegankelijk te maken, nauwkeurig onderzoeken en als we overtredingen van de federale wet zien, treden we op.’

Eerder deze week strandde overigens een voorstel voor een nieuwe federale kieswet in de Amerikaanse Senaat. Die wet had het stemrecht van minderheden beter moeten beschermen, maar vijftig Republikeinse senatoren stemden uiteindelijk tegen.

President Joe Biden, die de nieuwe kieswet in Georgia eerder al ‘on-Amerikaans’ en ‘ziek’ noemde, beloofde na het wegstemmen van die wet snel andere stappen te zullen nemen om het stemrecht te beschermen.