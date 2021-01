Washington maakt zich op voor een nieuw geluid

Joe Biden wordt vanmiddag (18.00 uur Nederlandse tijd) beëdigd als nieuwe president van de VS. Nog niet iedereen in Washington is klaar voor het nieuwe geluid, ziet correspondent Michael Persson.

Op de stoep voor pizzeria Comet Ping Pong in Washington klinkt dinsdagavond het holle geschal dat al maanden in Amerika klinkt: een megafoon natuurlijk, een apparaat dat niet gemaakt is om mee te luisteren.

Iets met pedofilie, en politici, het bekende geraaskal van QAnon.

Rond de jongen met de megafoon staan roerloze vrouwen in lange rokken borden omhoog te houden waarop staat: ‘Vertrouw Op Jezus’ en ‘Vraag Me Waarom Je De Hel Verdient’ – twee mededelingen die met elkaar in tegenspraak lijken te zijn, maar deze mensen zijn hier niet voor de logica. Ze denken de wereld te moeten redden van iets dat niet bestaat – een groter gevaar bestaat er volgens hen niet.

Er zijn een stuk of tien, twaalf politieauto’s aan komen rijden. ‘Ik weet wel wie hier het gevaarlijkst zijn’, zegt een agent, die achter de pizzeria een sigaretje staat te roken. Vier jaar geleden werd deze pizzeria het middelpunt van een complottheorie, namelijk dat hier politici en andere leden van de elite zich aan kinderen zouden vergrijpen om vervolgens high te worden van hun bloed. Een gelovige uit North Carolina reed met een semi-automatisch geweer naar de pizzeria om de kinderen uit de kelder te bevrijden. Er was geen kelder.

Dan gaat een andere volumeknop omhoog. De pizzeria heeft een enorme box op het terras gezet, achter de gezellige haag met kerstverlichting, en bam, daar blaast Lady Gaga door de straat. Er komen mensen aangerend, mannen en vrouwen van in de twintig, dertig, en die beginnen te dansen, gewoon, daar op de stoep, voor de neus van de zeloten. Baby, I was born this way. De jongen in de megafoon is niet meer te horen en druipt af, met zijn gevolg.

Lady Gaga wint van QAnon.

Het is een metafoor voor de machtsoverdracht woensdag, even verderop in deze stad. Om twaalf uur ’s middags wordt Joe Biden geïnaugureerd als nieuwe president van de Verenigde Staten, en bij die gelegenheid zal diezelfde Lady Gaga het volkslied zingen. Zijn voorganger is dan al vertrokken: Donald Trump koos voor een eerloze aftocht, na twee maanden lang zijn kiezers te hebben voorgehouden dat hij eigenlijk had gewonnen. De QAnon-fans van Trump geloofden dinsdag nog steeds dat het goed zou komen: het leger zou alles en iedereen oppakken en executeren die hem en hen in de weg had gezeten.

Maar die kans lijkt klein. De stad zit weliswaar vol met 25 duizend militairen, en je weet het nooit natuurlijk, maar de meesten lijken niet uit op een staatsgreep. ‘Ik vind het wel een eer om hier te zijn’, zegt een jongen van de Nationale Garde van Alabama, die bij een pleintje dicht bij het Witte Huis de wacht houdt. Zijn kompaan: ‘Al snap ik niet waarom er nu nog mensen op straat zijn.’ Hij knikt naar een groepje verderop. ‘Het is 11 uur! Hoe laat gaan jullie normaal eigenlijk slapen?’

Het pleintje is Freedom Plaza, de straat voor het Witte Huis waar met gele verf Black Lives Matter op het asfalt is geschreven, en daar maken een paar inwoners van Washington zich tussen wapperende Biden-vlaggen en anti-Trumpvlaggen op voor het feestje. We Are Proud Antifa Scum, staat er op een bordje. Er is een fles champagne open, er gaat een joint rond, en ook hier wordt gedanst – op de zomerhit Fuck Donald Trump. ‘Ik moest hiernaartoe, morgen begint een nieuwe vrijheid’, zegt een vrouw die Laura heet.

Beangstigend

Anderen vinden de situatie juist beangstigend. ‘Het is gewoon treurig dat dit nodig is’, zegt Robert Cutter, een ambtenaar die met zijn vriendin een avondwandeling maakt door de vesting. ‘En het ergste is dat dit het na morgen niet voorbij is. Er zijn nog steeds miljoenen Amerikanen die dit nodig maken.’

De straten rond het Witte Huis en bij het Capitool, waar woensdag de ceremonie wordt gehouden, zijn afgesloten met roadblocks, militaire vrachtwagens en sneeuwschuivers, maar op sommige plekken kun je er als voetganger gewoon langs. Dan kun je komen op plekken zoals het Freedom Plaza – pas daarna staat een hek waar je echt niet verder kan. Woensdag, heeft de Secret Service van de president aangekondigd, kun je niet meer zo makkelijk langs de wegversperringen; dan wordt er gecontroleerd of je geen pistool of ballonnen (allebei verboden, zo staat op een informatiebord) bij je hebt.

Biden en zijn vice-president Kamala Harris begonnen hun inauguratie in feite dinsdag al, met een herdenkingsbijeenkomst bij het Lincoln Memorial voor de 400 duizend coronaslachtoffers in de Verenigde Staten. ‘Lange tijd waren we alleen met ons verdriet’, zei Harris. ‘Vanavond treuren we samen.’

Trump zat niet ver daarvandaan in het Witte Huis, maar had andere dingen aan zijn hoofd: hij verleende nog even gratie aan Steve Bannon, zijn oude campagnechef, die de laatste maanden weer een belangrijke onruststoker op de achtergrond was. Er zijn nog genoeg mensen met megafoons.