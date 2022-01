Washington en NAVO niet akkoord met veiligheidseisen Rusland

Voor de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zijn de Russische eisen onbespreekbaar, maar hij staat wel open voor een verdere dialoog met Moskou. Beeld AFP

De Russen willen, in ruil voor een troepenafbouw aan de grens met buurland Oekraïne, onder meer de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van de Navo. Daarnaast eisen ze dat alle Navo-eenheden vertrekken uit de lidstaten die ooit deel uitmaakten van het communistische Oostblok. Die eisen zijn onbespreekbaar, benadrukte secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo donderdagavond in Brussel.

Er kan wel gesproken worden over andere onderwerpen, zoals een gezamenlijke afbouw van het wapenarsenaal - ‘dialoog is in beider belang’, zei Stoltenberg - maar aan het principe dat ieder land, ook Oekraïne, het recht zelf zijn bondgenoten te kiezen, zal de Navo volgens hem nooit morrelen.

Eerder op de avond zei de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken al dat de Russische eisen onbespreekbaar zijn, maar dat ook hij openstaat voor een verdere dialoog met Moskou. Hij wilde niets kwijt over de precieze inhoud van het schriftelijke antwoord, dat door de Amerikaanse ambassadeur in Moskou persoonlijk werd overgebracht.

Het Kremlin had de Amerikanen en de Navo gevraagd een schriftelijk antwoord op hun eisen in te leveren, en door aan die wens tegemoet te komen, tonen Amerika en de Navo volgens Stoltenberg en Blinken dat ze er weldegelijk samen met Rusland uit willen komen. ‘Dit soort zaken op papier zetten, is een goede manier ons ervan te verplichten zo precies mogelijk te zijn, opdat de Russen onze standpunten en onze ideeën zo helder mogelijk voor ogen hebben’, aldus Blinken. ‘Het is nu aan de Russen om te besluiten hoe ze reageren.’

Alexander Grushko, de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, zei tegen persbureau Interfax dat ze het antwoord zullen lezen en bestuderen, maar dat ze daar wel de nodige tijd voor nodig hebben.

Ondertussen blijft Rusland de spanningen aan de grens met Oekraïne opdrijven door er steeds meer manschappen en materieel heen te sturen, nu ook in buurland Belarus. Volgens Moskou betreft het enkel oefeningen, maar ‘we hebben eerder gezien dat een oefening als dekmantel diende voor een aanval’, zei Stoltenberg.