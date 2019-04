Washington bijt zich vast in de 448 pagina’s van het Mueller-rapport

Het Mueller-Rapport. Beeld REUTERS

Op die vraag durft aanklager Mueller zelf geen antwoord te geven. In zijn rapport komt hij niet met een eenduidig oordeel, hoewel hij wel stelt dat er ‘verscheidene acties van de president zijn geweest die ongewenste invloed op het onderzoek gehad kunnen hebben’. Mueller stelt dat het Congres het rapport zelf zal moeten bestuderen om tot een conclusie te komen. Washington, dat zich nu over de 448 pagina’s buigt, zal daarom vermoedelijk in een nieuwe politieke strijd belanden.

Het rapport bevat saillante details. Bijvoorbeeld over hoe Trump reageerde toen hij hoorde dat Robert Mueller was aangesteld als speciaal onderzoeker. Hij sloeg in zijn stoel in zijn oval office achterover. ‘O mijn god. Dit is vreselijk. Dit is het einde van mijn presidentschap. I’m fucked.’

In het rapport beschrijft Mueller onder andere hoe Trump FBI-directeur James Comey ontsloeg. Later probeerde hij ook Mueller te ontslaan, maar zowel zijn adviseur Don McGahn als andere medewerkers weigerden dit te doen. Trump moedigde getuigen aan om vooral niet aan het onderzoek mee te werken.

Over Trumps vermeende samenzwering met Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden, is Mueller helder: er is geen bewijs dat dit is gebeurd. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zei dit vorige maand ook al, nadat hij het rapport had bestudeerd.

Trump lijkt blij te zijn met de huidige stand van zaken. Hij had een ‘goede dag’, zei hij vanuit het Witte Huis. ‘Er was geen samenzwering, en geen rechtsbelemmering’. Volgens zijn advocaten heeft Trump altijd gehandeld binnen zijn grondwettelijke bevoegdheden.