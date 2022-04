Was koning Willem II slachtoffer van een dronken vadermoord? Journalist blaast oud verhaal nieuw leven in

Portret van koning Willem II, hier nog als kroonprins. Beeld Getty

Sommige verhalen laten iemand nooit meer los. Het overkwam journalist Frans Peeters (Vrij Nederland, Het Parool), inmiddels met pensioen, toen hij in 1998 op bezoek ging bij de 82-jarige Homme Eernstma. De Amsterdamse verslaggever zocht de man in Friesland op vanwege een curieus boek dat hij had geschreven, getiteld Roman Hagois.

Peeters stelde na lezing vast dat het boek allerminst een roman was en dat achter Eernstma, wat een auteursnaam bleek, jhr. dr. Feyo Sixma baron van Heemstra schuilging. Met het boek beoogde de baron een eerbetoon te brengen aan zijn ouders. Zijn vader was particulier secretaris van achtereenvolgens koningin Emma en koningin Wilhelmina, tot haar vlucht naar Londen. Zijn moeder had een zelfstandige vriendschap met een van de toenmalige hofdames.

Het verhaal dat Peeters sindsdien intrigeert, is dit.

‘De kroonprins van toen, de latere koning Willem III, gaf een feest op Het Loo en liet blote meisjes dansen op de staatsietrap. Helemaal onverwacht verscheen in het geroezemoes plotseling zijn vader, koning Willem II, boven aan de trap. De kroonprins, die aangeschoten was, trok zijn revolver en schoot hem pardoes dood.’ Aldus Roman Hagois.

Familieverhaal

Het was een bekend familieverhaal, vertelde de baron, maar er werd geen ruchtbaarheid aan gegeven. Ooggetuigen kregen zelfs de aanzegging dat ‘op doorvertellen de straffe des doods stond’. Voor zover het verhaal in kranten en schotschriften wel de ronde deed, werd het afgedaan als ‘riooljournalistiek’. De tragedie zou zich in de nacht van 12 op 13 maart 1849 hebben afgespeeld.

Volgens de officiële lezing kan dat niet. De kroonprins verbleef op dat moment in Engeland. Koning Willem II kwam op 13 maart vanuit Den Haag via Rotterdam in zijn geliefde Tilburg aan en kreeg daar fysieke klachten, waaraan hij op 17 maart overleed.

In de niet-bevestigde versie zouden vader en zoon de avond van de 12de of de ochtend van de 13de een geheime afspraak op Het Loo hebben gehad, voor een man-tot-mangesprek. De kroonprins wilde niet opvolgen en was een gewelddadige losbol, die voortdurend geld nodig had. Voor de ontmoeting zou hij zijn Engelse verblijf hebben onderbroken.

Na het geweldsincident zou de dode Willem II in het geheim naar Tilburg zijn vervoerd, waar niemand hem nog zag en enkele dagen later zijn overlijden bekend werd gemaakt. Willem III vluchtte terug naar Groot-Brittannië. Als alibi werd een ononderbroken Engelse reis geconstrueerd. Dit alles was allang bekend ‘in onze kring’, volgens de baron in 1998.

Vuurwapen

Nu ligt er Koningsmoord op Het Loo, een boek van bijna driehonderd pagina’s (uitgeverij Just Publishers), waarin Peeters de kwestie aan de hand van geduldig speurwerk helemaal uitbeent. Zijn conclusie: ‘Wie beweert dat Willem III zijn vader met een vuurwapen heeft getroffen, heeft het bij het rechte eind.’

Deze slotsom staat haaks op de canon. In 2013 verschenen koningsbiografieën van Jeroen van Zanten (over koning Willem II) en Dik van der Meulen (Willem III). ‘Zeker is, wat er in de loop der jaren ook over is beweerd, dat zijn oudste zoon in het overlijden van de vorst niet de hand heeft gehad’, stelde Van der Meulen vast. Zijn biografie won de Libris Geschiedenis Prijs.

Van der Meulen zegt een eerdere versie van het manuscript van Peeters te kennen en diens detectiveachtige werk te waarderen, maar is niet overtuigd. Hij noemt de reconstructie ‘ingenieus maar onwaarschijnlijk’. Voor het soort ‘roze balletten’, tijdens welke het schot zou zijn gelost, heeft Van der Meulen nooit enige aanwijzing gevonden. ‘Goed dat het boek wordt uitgegeven, maar ik denk niet dat het gebeurd is.’

Ook Van Zanten vindt een verhulde moord niet plausibel. ‘Mocht het zo gegaan zijn, dan zijn er wel heel veel mensen in dit complot betrokken. Zo’n complexe doofpot vind je niet vaak in de geschiedenis.’ Volgens Van Zanten is de slechte gezondheid van koning Willem II zeer goed gedocumenteerd en ligt hartfalen als doodsoorzaak het meest voor de hand. ‘Maar geschiedenis is geen exacte wetenschap, er is altijd ruimte voor andere interpretaties.’