Was het klimaatverandering, of is het toeval? Deze onderzoekers rekenen het na

De hittegolf die deze lente Spanje teisterde was zonder klimaatopwarming ‘onmogelijk’. De regen die Noord-Italië blank zette was juist weer van alle tijden. Op bezoek bij twee onderzoekers die na extreme weergebeurtenissen razendsnel kunnen uitrekenen of klimaatverandering een rol speelt.

Daar kwam de hitte, als een schroeiende gloed, aandrijven vanuit het zuiden. In Spanje en Portugal? Tegen de veertig graden. In Marokko en Algerije? Tot wel 41 graden, in de schaduw welteverstaan. Op sommige plaatsen werd het meer dan 20 graden warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. In Sevilla pufte men van de hitte tijdens de jaarlijkse aprilfeesten in klederdracht, in Marokko bezweek de Nederlandse motorrijder Bram van der Wouden aan de hitte tijdens een woestijnrally.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Dit was nog maar april. En dan al zo’n extreme hittegolf. Is dat nog wel normaal, vroegen de mensen die het meemaakten zich vertwijfeld af?

Dat was het niet. Of althans: zonder opwarming van de aarde waren in elk geval de temperaturen die men eind april in dit gebied registreerde niet mogelijk geweest. In een wereld mét broeikasgassen is de gebeurtenis al zeldzaam, pakweg 1 op 400. In het tijdperk vóórdat we de aarde opwarmden, was de kans erop nog eens zo’n honderd keer kleiner. ‘Bijna onmogelijk’ dus, zoals de wetenschappers die het uitzochten het boven hun persbericht schrijven.

Te voorkomen

‘We vinden het belangrijk om te weten in hoeverre klimaatverandering bijdraagt aan dit soort uitschieters’, vertelt een van die wetenschappers, natuurkundige en KNMI-klimaatonderzoeker Sjoukje Philip (42) achteraf. Voor de bewustwording, dat de hand van klimaatverandering toch echt al overal zichtbaar is. Maar ook om aan de weet te komen of er ellende te voorkomen was. ‘Dit gaat ook om: hoe kunnen we ons beter voorbereiden?’, vertelt Philip, in een sober ingerichte vergaderruimte bij het KNMI. ‘Want het is niet alleen extreem weer dat een ramp maakt. We willen ook duidelijk maken of iets al dan niet een ramp was geworden als er actie was ondernomen.’

Sjoukje Philip. Beeld Pauline Niks

Samen met haar KNMI-collega Sarah Kew (43) vormt Philip de vaste kern van de Nederlandse tak van het zogeheten ‘World Weather Attribution Initiative’ (WWA). Een los-vast netwerk van internationale wetenschappers, dat na extreme weergebeurtenissen razendsnel uitzoekt in hoeverre klimaatverandering al dan niet een rol speelde. ‘We blijven wetenschappers’, zegt Kew. ‘We willen het vertellen zoals het is, ook als een studie geen klimaatsignaal vertoont.’

Want ook dat komt voor. Bij een analyse door klimaatwebsite CarbonBrief van 504 ‘attributiestudies’, zoals het toeschrijven van klimaateffecten aan weerrampen plechtig heet, bleek dat de opwarming van de aarde in ongeveer een op de vijf gevallen de ramp in kwestie niet aantoonbaar had verdiept.

Neem de zware regenval die vorige maand delen van Noord-Italië blank zette. De bijna dertig centimeter die er in 21 dagen tijd viel is weliswaar zeldzaam, maar het risico erop is de afgelopen eeuwen niet toegenomen, constateerde WWA na onderzoek van de zaak. Dat de watersnood enorme overlast gaf, vijftigduizend mensen uit hun huis verjoeg en zeventien mensen het leven kostte, zal ook te maken hebben met ‘beperkte risicoperceptie’, ‘snelle verstedelijking’ en belabberde waterafvoer, aldus WWA na onderzoek.

Maar in 80 procent van de gevallen is zo’n hand van het klimaat dus duidelijker aanwijsbaar. De zware hittegolf die de laatste twee weken van april voor recordtemperaturen tot wel 45,4 graden zorgde in India, Bangladesh en Thailand, werd ‘grotendeels aangedreven’ door klimaatverandering, aldus het WWA. De zware regen die in de zomer van 2021 zorgde voor de watersnoodramp in Limburg, België en het Duitse Ahr-gebied, was 3 tot 19 procent intenser dan zonder klimaatopwarming. En het Britse warmterecord van 40,3 graden van vorig jaar zomer was zonder opwarming van de aarde zo goed als onhaalbaar geweest.

Sarah Kew. Beeld Pauline Niks

‘Gewoon’ bloedhete dagen

Het komt de extremenduiders uit De Bilt soms ook op kritiek te staan. Vóórdat de mens massaal broeikasgassen ging uitstoten kon het in Engeland in zeldzame jaren ook bloedheet worden – zij het met 36, in plaats van dik 40 graden als piek. Maar, pareert Philip: ‘Extreem weer heeft natuurlijk altijd bestaan. Alleen worden de extremen wel steeds extremer.’ Daardoor kunnen mensen te maken krijgen met nieuwe gebeurtenissen waarop ze nog niet zijn bedacht, legt ze uit. Bovendien worden gebeurtenissen die vroeger extreem waren – de 36-gradenklappers – gewoner, omdat onder elk hitterecord een hele ijsberg zit aan ‘gewoon’ bloedhete dagen. Door de wiskunde van hoe temperaturen verdeeld zijn, neemt het aantal ‘gewoon’ hete dagen zelfs exponentieel toe, naar mate de gemiddelde temperatuur opschuift. ‘Er is nog zoveel onwetendheid over dit onderwerp’, verzucht Philip.

Punt van kritiek van andere zijde: de extremenrekenaars zouden met al hun armslagen en nuances de hand van het klimaat teveel naar de achtergrond drukken. Neem die Italiaanse lenteoverstromingen. Door de opwarming van de aarde valt toch echt een toename te verwachten van zware regens, omdat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. Maar in Noord-Italië werd dat effect waarschijnlijk ‘gecompenseerd’ door een afname in het aantal lagedruksystemen ter plaatse, óók een effect van klimaatverandering, zo meldt WWA ook.

Dat wordt dus een ‘beperkte netto rol van klimaatverandering’, zoals het initiatief het opschrijft. Waarom niet: twee gevolgen van klimaatverandering hieven elkaar op? Dat zou ‘niet correct zijn’, vinden Kew en Philip. ‘Hoewel het zeker waar kan zijn, heeft WWA die twee effecten niet los van elkaar bestudeerd. Zo’n kop zou dus niet op zijn plaats zijn. Feit dat er in het totaal, met de gebruikte definitie, geen trend te zien was.’

Razendsnel te becijferen

Het was de twee jaar geleden overleden KNMI-wetenschapper Geert Jan van Oldenborgh die samen met onderzoeker Friederike Otto (Imperial College Londen) de basis legde voor het WWA-initiatief. Dat was op een zinderend hete dag in 2014, tijdens een wetenschapscongres over het onderwerp. Het moest toch mogelijk zijn razendsnel te becijferen in hoeverre het klimaat een bepaalde piek statistisch had ‘opgetild’, beseften de twee. Het wiskundige receptenboek dat Van Oldenborgh en Otto uitdachten, vormt nog steeds de basis van het werk van het WWA, al zijn de methoden inmiddels verder verfijnd en vastgelegd in plechtig wetenschappelijk gepubliceerde vakartikelen.

Kern van de techniek is dat Philip en Kew bepalen in hoeverre het opwarmende klimaat een bepaalde weerstatistiek door de decennia heen heeft scheefgetrokken. Die scheefstand verrekenen ze, zodat er een grafiek ontstaat mét en zonder klimaatverandering, zodat men de boel kan vergelijken.

Daarna volgt een zoektocht in de klimaatmodellen, uitgebreide computerprogramma’s die het weer naspelen, om te zien in hoeverre de extreme gebeurtenis in kwestie ook daar vaker te zien is in een opgewarmd klimaat. ‘Als je in de modellen dezelfde veranderingen ziet als in de waarnemingen, weet je dat je goed zit’, vertelt Philip.

Maar in feite is het rekenwerk nog ‘het meest eenvoudige deel’, zegt ze erbij. Noest handwerk zit doorgaans in de stappen daarvóór, bijvoorbeeld als men de weerstatistieken van de plek des onheils probeert te reconstrueren. Een helse klus vaak nog om zo’n reeks cijfers te vinden en te controleren op foutjes, vertelt Philip. Zeker als de weergebeurtenis in kwestie plaatsvond in een land waar men de cijfers minder goed bijhoudt. ‘Het is niet gezegd of je een studie altijd wel kunt doen.’

Andere extremen

Hofleverancier van mogelijk te onderzoeken extremen is het Rode Kruis, dat toch al nauwgezet weerrampen bijhoudt. Zijn er bij zo’n gebeurtenis meer dan een miljoen mensen getroffen, dan komt een ramp in aanmerking voor verder onderzoek. ‘Het hangt er dan maar net van af of we onderzoekers beschikbaar hebben. En of de gebeurtenis plaatsvond in een gebied dat we interessant vinden, omdat we er nog niet eerder naar hebben gekeken’, zegt Philip.

Steeds vaker komt het team zodoende uit in armere landen, waar natuurrampen vaak veel schade aanrichten. Van de studies die men deed, betreft inmiddels haast de helft een gebeurtenis in Zuid-Amerika, Azië of Afrika. Bovendien verschoof de aandacht meer van hittegolven naar droogte en extreme overstromingen. Van hittegolven weten we het nu wel, dat wordt ‘steeds minder interessant voor onderzoekers’, zoals WWA-oprichter Otto vorig jaar zei tegen klimaatwebsite CarbonBrief. Van de 155 hittegolven die wetenschappers inmiddels analyseerden, zijn er 147 aantoonbaar verergerd door klimaat – en slechts twee aantoonbaar niet.

Dus onderzoeken wetenschappers ook andere extremen: de recordvroege bloei van de kersenbomen in Japan op 26 maart 2021 werd door de opwarming vijftien keer zo waarschijnlijk, becijferden Britse en Japanse onderzoekers, overigens niet onder de vlag van WWA. Een andere trend is dat men het signaal van de menselijke invloed tevoorschijn rekent uit fenomenen zoals de temperatuur van meren, of de stijging van de zeespiegel als geheel. Op een dag kunnen dergelijke studies zo zelfs de juridisch basis vormen voor schadeclaims, verwachten Britse experts, in vakblad Nature Climate Change.

Het zijn ontwikkelingen waaraan Kew en Philip weinig boodschap hebben. De extremen wachten, neem alleen al de afgelopen weken: hitte in de Atlantische Oceaan, droogte in Schotland en Noord-Europa, een andere droogte in Panama, orkaan Biparjoy in India, grote overstromingen op Haïti en in Kaapstad, en natuurlijk die bosbranden in Canada.

‘We doen gewoon wat we altijd al deden: ons werk’, zegt Philip, al haast direct na kennismaking. ‘We passen onze science toe. En proberen daarbij gewone mensen te bereiken.’