Was het fameuze Diana-interview uit 1995 wel zuiver op de graat? De BBC zoekt het uit

Prinses Diana in gesprek met BBC-journalist Martin Bashir. Beeld Getty Images

Bijna 23 miljoen Britten stemden maandagavond 20 november 1995 af op de zender om van Diana zelf te horen over haar problemen. Ze sprak openhartig over haar eetstoornis, over hoe Charles haar verwaarloosde en over haar affaire met legerofficier James Hewitt. Het was tijdens dit vraaggesprek van een uur dat ze beweerde dat het ‘wat druk was’ in haar huwelijk met de kroonprins, een verwijzing naar de aanwezigheid van zijn oude vlam Camilla Parker Bowles.

Het interview schokte de natie, het koningshuis voorop. Koningin Elizabeth adviseerde Charles en Diana, die reeds ieder een eigen leven leidden, definitief uit elkaar te gaan. De scheiding vond een jaar later plaats. Weer een jaar later kwam Diana, samen met haar vriend Dodi al-Fayed, om het leven bij een ongeluk in een Parijse tunnel. De auto waarin ze zaten werd achtervolgd door paparazzi, het soort media-aandacht waar ze tijdens het BBC-interview reeds over had geklaagd.

Formidabele stunt

Het interview was een formidabele stunt van Bashir, toen een relatief onbekende journalist. Vanaf het begin bestonden er echter twijfels over zijn werkwijze. Om haar vertrouwen te winnen zou hij Diana valse bankafschriften hebben getoond waaruit moest blijken dat de man die verantwoordelijk was voor de beveiliging van haar broer, graaf Spencer, betaald werd door de roddelpers. Tevens vertelde hij haar dat Charles stiekem op vakantie was geweest met de nanny.

Verder maakte hij de kwetsbare Diana wijs dat haar zwager prins Edward werd behandeld voor aids en dat de koningin hartproblemen had.

De geruchten leidden indertijd tot een intern onderzoek, waarin Bashir werd vrijgepleit. De medewerker die in opdracht van Bashir de valse bankafschriften had gemaakt werd ontslagen. Het Diana-interview hielp Bashir bij het regelen van een interview met Michael Jackson, acht jaar later, waarin de Amerikaanse zanger toegaf met kinderen in bed te hebben gelegen.

De nieuwe omroepdirecteur Tim Davie wil schoon schip maken bij de BBC en heeft rechter Lord Dyson opdracht gegeven de zaak-Bashir tot op de bodem uit te zoeken. Prins William, Diana’s oudste zoon, heeft gezegd het onderzoek nauwgezet te volgen. Graaf Spencer zal als getuige een belangrijke rol spelen. Martin Bashir, inmiddels 57 en tegenwoordig godsdienstredacteur bij de BBC, bracht in een recent programma kinderen journalistieke principes bij.