🎧 Podcast De Kamer van Klok

Was Gijs van Dijk ook in zijn privétijd een ambassadeur van de PvdA? Beluister onze politieke podcast

Kamerlid Gijs van Dijk is niet meer welkom in de PvdA-fractie. Maar wat staat er nu precies in het rapport over zijn grensoverschrijdende gedrag? Verder een update over een mogelijke linkse fusie en de staat van het Nederlandse leger. Helikopters, drones, raketten: de minister van Defensie is opgetogen aan het inslaan. Diplomatiek redacteur Arnout Brouwers schuift aan om te praten over de politieke en militaire beperkingen van Europa. Want wat gaat er gebeuren als Amerika wegvalt als steunpilaar voor Oekraïne?