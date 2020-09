Was de schutter van Wiersum een ‘jonge gast’ en een ‘magere slungel’? Of was het Moreno B.?

Gerald Roethof (R), advocaat van een van de verdachten, arriveert bij de extra beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol waar de verdachten van de moord op de advocaat op een tussentijdse zitting terechtstaan. Beeld ANP

‘Dik?’ Zo wil advocaat Gerald Roethof zijn cliënt zeker niet noemen. ‘Maar je kunt hem ook niet slank noemen.’ Moreno B. (32) zit maandagochtend stilletjes naast zijn raadsman in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol. Het is de eerste keer dat hij op een voorbereidende zitting verschijnt, en wat de verdediging betreft is daar een goede reden voor. De rechters moeten namelijk maar eens goed naar deze verdachte van de moord op raadsman Derk Wiersum kijken, stelt Roethof.

Volgens het OM zijn er ‘indicaties’ dat het de 32-jarige B. was die op 18 september 2019 Wiersum voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodschoot. Maar volgens zijn advocaat kan daar geen sprake van zijn. Want Moreno B. – lange dreadlocks, zwarte kleding, rode schoenen – is gespierd. ‘Heel erg gespierd.’

‘Pikzwart’

En dat staat haaks op de verklaring van verschillende getuigen. Zo heeft een buurtgenoot bij de politie verklaard dat Wiersum op de ochtend van 18 september doodgeschoten werd ‘door een jonge gast’. Anderen omschreven de dader ‘als een teenager’, iemand met ‘mager, slungelig postuur’ en ‘als rank en smal’. Bovendien hebben getuigen wisselend over de huidskleur van de schutter verklaard. Zo vertelde één persoon, die op zo’n 10 tot 15 meter afstand stond, dat de schutter een Noord-Afrikaans uiterlijk had. Later veranderde hij dat en zei hij dat de dader mogelijk Antilliaanse wortels kan hebben. ‘Maar geen enkele getuige spreekt over een pikzwarte man. En dat is wel hoe ik het uiterlijk van mijn cliënt zou omschrijven.’

En dus hoopt Roethof de rechters maandag te overtuigen zijn cliënt vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling, die waarschijnlijk in de loop van 2021 zal plaatsvinden. ‘Er zijn geen overeenkomsten met de compositietekening, enkel verschillen. Neus, lippen, kleur, alles is anders bij mijn cliënt.’

Dna

Het OM is het er niet mee eens, al geven de aanklagers toe dat een getuige wisselend iets anders heeft verklaard en dat ze ‘liever hadden gezien dat de tekening niet gemaakt was. Maar het is niet anders. Die compositietekening zit in het dossier.’ Wat justitie betreft is er voldoende ander belastend bewijs om Moreno B. – net als zijn twee medeverdachten Anouar T. en Giërmo B. – langer vast te houden. Zo is er dna van Moreno B. in de vluchtauto gevonden, en zou hij in het bezit zijn geweest van een telefoon die in de periode rond de moord is gebruikt. Deze telefoon peilde onder meer uit in Wiersums straat op de dag van de moord. Een onlangs toegevoegde tijdlijn op basis van onder meer telecomgegevens, reisbewegingen van auto’s en locatiegegevens versterkt de verdenking tegen hem en de veronderstelde bestuurder Giërmo B. alleen maar meer, aldus het OM.

En dan is er ook nog het ‘opvallende loopje’ van de schutter. ‘Moreno B. heeft een medische afwijking aan de voeten die dit loopgedrag mogelijk verklaart’, aldus de aanklager. Maar ook daar zet advocaat Roethof vraagtekens bij: ‘Alle getuigen zeggen dat de schutter wegrende. Maar mijn cliënt kan door zijn medische afwijking helemaal niet rennen. In een door de politie afgeluisterd gesprek zegt een vriendin van hem dat zelfs kinderen Moreno inhalen als hij rent.’

Maar de rechters gaan hier niet in mee. Moreno B. blijft, net als zijn medeverdachten, voorlopig nog vastzitten. ‘De finale beoordeling over de verschillen tussen uw uiterlijk en wat de getuigen verklaren, komt later.’

De volgende proforma-zitting is gepland op 8 december.