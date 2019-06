Was de moord op CDU-politicus Walter Lübcke politiek gemotiveerd?

Een afscheidsbijeenkomst voor CDU-politicus Walter Lübcke. Beeld dpa

Wat is er tot nog toe bekend gemaakt over de verdachte?

‘De autoriteiten zijn nog erg summier met hun informatie, het enige wat we zeker weten is dat het gaat om een 45-jarige man. Volgens Duitse media had of heeft hij rechts-extremistische sympathieën, maar dat is nog niet door officiële bronnen bevestigd. Ze zijn waarschijnlijk voorzichtig met het naar buiten brengen van details, omdat de politie een paar dagen na de moord ook al iemand had aangehouden. Die bleek later niets met de zaak te maken te hebben. Wel is nu bekend gemaakt dat de zaak is overgenomen door de Bundesanwalt, dat is hier in Duitsland het hoogste orgaan van strafvervolging. Dat is belast met bijvoorbeeld terrorismezaken en ook politiek gemotiveerde misdrijven. Daaruit zou je kunnen afleiden dat de dader inderdaad wordt gezocht in kringen van rechts-extremisten.’

Waarom zou juist Walter Lübcke het doelwit zijn van rechts-extremisten?

‘Lübcke was een voorstander van het ruimhartig toelaten van vluchtelingen en in 2015 heeft hij op een bijeenkomst gezegd dat wie het met die opvang niet eens is, Duitsland maar moet verlaten. Hij is daarna het mikpunt geworden van een haatcampagne van extreemrechts en kreeg een stroom haatmails over zich heen. Hij heeft toen ook een tijd lang politiebeveiliging gekregen. Die beveiliging had hij nu niet meer. Hij werd begin juni doodgeschoten in zijn eigen tuin, nadat hij die dag op zijn kleinkinderen had gepast.’

Hoe waren de reacties op zijn overlijden?

‘Die zou je wel gepolariseerd kunnen noemen. Lübcke was enerzijds een zeer geliefd politicus en dat bleek ook wel toen vorige week rond de tweeduizend mensen zijn herdenkingsdienst bezochten. Aan de andere kant verschenen er na zijn dood ook berichten op Twitter en Facebook van mensen die zijn dood vierden en schreven blij te zijn dat hij uit de weg was geruimd. De Duitse president Steinmeier heeft die berichten walgelijk en weerzinwekkend genoemd.’

Een politieke moord, hoe bijzonder zou dat zijn in Duitsland?

‘Je had vanaf de jaren zeventig hier de Rote Armee Fraktion, een zeer gewelddadige links-extremistische groep die het onder andere op zakenlieden en overheidsfunctionarissen had gemunt en dertig doden op zijn naam heeft staan. De laatste aanslag die zij hebben opgeëist was de moord op SPD-politicus Rohwedder in 1991. Hij was directeur van de Treuhand, de instantie die na de Duitse eenwording de Oost-Duitse staatsbedrijven moest saneren, en met zijn snoeiharde aanpak haalde hij zich de woede van veel Oost-Duitsers op de hals. Zijn dood is bijna dertig jaar geleden. Dat er na drie decennia nu mogelijk weer sprake is van een politiek gemotiveerde moord, dat komt in Duitsland hard binnen.’