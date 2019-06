Was Boris Johnson high in dit interview, of gebruikte hij de dode-kat-tactiek?

Boris Johnson Beeld Reuters

Het was een eenvoudige vraag die de relatief onbekende TalkRadio-interviewer Ross Kempsell stelde: wat doe je zoal in je vrije tijd. Wat volgde was een nu al legendarische minuut in de Britse politieke geschiedenis. Alsof hij een diep filosofisch probleem aan het uitleggen was, vertelde de 55-jarige premierskandidaat met veel handgebaren dat hij van houten wijnkratten dubbeldeksbussen maakt en deze beschildert, met ‘blijde passagiers’. Hij voegde er geheel serieus aan toe dat het milieuvriendelijke bussen zijn.

De video van dinsdag is inmiddels meer dan 3 miljoen keer bekeken, terwijl gesprekken over zijn liefdesleven en als onrealistisch omschreven Brexitplannen even zijn verstomd. Sommige mensen vragen zich af of Johnson geestverruimende middelen had ingenomen voor het interview. Waarschijnlijker is dat hij de ‘dode-kat-tactiek’ hanteerde, welke luidt dat een lastig gesprek kan worden veranderd door een dode kat op de tafel te gooien. Het is een beproefde methode van zijn campagnemanager Lynton Crosby.

Televisiepresentator Simon McCoy vroeg zich af wat Johnson op de zijkant van de bus schildert. Dat was een hint naar het omstreden bedrag van 350 miljoen pond dat Johnson had laten zetten op de zijkant van de campagnebus voor het Brexitreferendum. Van Johnson is bekend dat hij sowieso een voorliefde voor bussen koestert. Als burgemeester van Londen verrijkte hij het straatbeeld met een nieuwe generatie rode dubbeldekkers, niet door hemzelf maar door Thomas Heatherwick ontworpen. Johnson beschouwt deze nieuwe Routemaster als het vlaggeschip van zijn burgemeesterschap.

Johnsons campagne voor het leiderschap van de Conservatieve Partij verloopt uiterst moeizaam. Afgezien van de huiselijke taferelen wordt Johnson lafheid verweten omdat hij amper in debat ging en om een of andere reden niet deed wat hij het best kan: campagnevoeren en mensen vermaken.

Gestoken door het verwijt dat hun man laf is, besloten zijn oppassers hem een reeks media-optredens te laten doen. Dat leidde tot een desastreus optreden bij de scherpe Nick Ferrari, maar met zijn relaas over de modelbussen heeft Johnson de schade hersteld. Hij is nog steeds favoriet om partijleider van de Conservatieven en daarmee premier te worden.