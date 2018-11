Was 62-jarige Arnhemmer bij toeval slachtoffer van liquidaties in Enschede?

De politie kon dat vrijdagmorgen nog niet bevestigen. ‘We onderzoeken nog wat deze man op dat tijdstip in het betreffende pand moest’, aldus een politiewoordvoerder. ‘Net zoals we nog onderzoeken waarom ze allemaal zijn neergeschoten.’

De politiewoordvoerder bevestigt wel dat in het pand een growshop was gevestigd, waar gehandeld werd in zaden, lampen en andere attributen voor de wietteelt. Volgens de registratie bij de Kamer van Koophandel gaat het weliswaar om een groothandel in (onder meer) tuinartikelen. ‘Wij noemen het gewoon een growshop’, aldus de politiewoordvoerder.

Niks illegaals

In de regionale krant Tubantia verklaart een compagnon van het Arnhemse slachtoffer dat zijn zakenpartner dinsdag bestellingen rondbracht in het hele land. Daarbij zou hij ook jerrycans met voedingsstoffen voor planten hebben bezorgd in het Enschedese bedrijfspand.

De compagnon vertelt dat hun zaak vooral aan growshops levert, maar dat daar niks illegaals aan is. Growshops zijn sinds 2015 wettelijk verboden. Sindsdien zijn echter veel groothandels in tuinartikelen in die business gedoken. ‘Die man heeft nog nooit een kruimeltje wiet gezien, daar ben ik van overtuigd’, aldus de compagnon.

Verband

Bij een inval van de politie in juni werd in het pand 17 kilo aan gedroogde henneptoppen in beslag genomen. Toen werden ook twee verdachten aangehouden, die later weer zijn vrijgelaten in afwachting van hun rechtszaak. De twee behoren tot de slachtoffers van de schietpartij dinsdag. ‘Of er een verband is tussen de aanhouding van destijds, en het feit dat ze nu slachtoffer zijn geworden van vuurwapengeweld, zal moeten blijken’, aldus de politie eerder in een verklaring.

De politie maakte donderdagavond bekend al op dinsdagavond een 26-jarige verdachte in de zaak te hebben gearresteerd, in de buurt van Dordrecht. Ook een andere man werd daarbij aangehouden, maar die bleek niets met de zaak te maken te hebben en is weer vrijgelaten.

Voorzichtigheid

De politie vermeldde de arrestatie niet tijdens de persconferentie op woensdag. Dat komt vooral omdat niet zeker is of en welke rol de verdachte heeft gespeeld bij de liquidaties. ‘We hebben dat niet gemeld uit voorzichtigheid’, aldus de politiewoordvoerder. ‘We willen niet de indruk wekken dat de zaak is opgelost en zijn nog steeds naarstig op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over de toedracht.’

Bij het Nederlands Forensisch Instituut worden de lichamen van de vier slachtoffers onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van de schietpartij. De 26-jarige verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die moet beslissen of de man langer vast blijft zitten.