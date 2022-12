Warmtezoekers kunnen terecht in openbare warme kamers: ‘Ik kan het thuis gewoon niet betalen’

Ramessh Doekharan (rechts) speelt een potje Rummikub met medewerker Jeannette Zwambach in de warme kamer in het Provinciehuis. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In de bakstenen kolos die onderdak biedt aan het bestuur van de provincie Zuid-Holland, waar afgelopen week nog werd gedebatteerd over beleidsstukken met titels als ‘Verhoging deelplafond Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie 2022’, neemt Ramessh Doekharan (65) een slok van zijn koffie en zegt: ‘Ik vind het gezellig hier.’

Doekharan bevindt zich dan ook in een bijzonder gedeelte van het Provinciehuis aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag: de zogeheten ‘warme kamer’. Hier geen muisgrijze kuipstoelen of doorwrochte rapporten, maar kleurige zitjes, een breedbeeldtelevisie, een voetbaltafel en een grote pan soep.

De ruimte, waar alleen een portret van de koning eraan herinnert dat elders in dit gebouw politiek wordt bedreven, is in november geopend voor Hagenaren die het zich niet meer kunnen permitteren om thuis de kachel aan te zetten. Wie een warm heenkomen zoekt om te werken, studeren of gewoon een praatje te maken kan hier dagelijks tijdens kantooruren terecht.

Doekharan zit hier elke middag, om te ontsnappen aan de kou en de eenzaamheid. ‘Ik ben zo blij dat dit bestaat’, zegt hij.

Twaalfhonderd toevluchtsoorden

In de afgelopen anderhalve maand zijn zo’n twaalfhonderd van dit soort warme kamers opengesteld in heel Nederland, van Vlissingen tot Delfzijl. Het gros bevindt zich in openbare gebouwen waar overdag toch wel wordt gestookt en waar genoeg ruimte over is om warmtezoekers op te vangen. Vaak gaat het om buurthuizen, kerken en bibliotheken, in een enkel geval om een cultureel centrum of hogeschool.

Volgens het Leger des Heils, initiatiefnemer van de warme kamers, is de behoefte aan dit soort plekken groot. Door het koude weer van afgelopen week zou het aantal bezoekers op sommige locaties zijn verdubbeld.

Het Provinciehuis van Zuid-Holland is vooralsnog het enige overheidsgebouw met een warme kamer. Daar werd de voormalige Statenzaal, die al even leegstond, tot toevluchtsoord gemaakt. ‘We leven in bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen’, zei commissaris van de koning Jaap Smit bij de opening.

En bijzondere tijden zijn het: bijna de helft van de Nederlandse bevolking heeft thuis de kachel uit- of lager gezet om de stijgende prijzen het hoofd te bieden, blijkt uit een peiling van marktonderzoeksbureau Ipsos van afgelopen november. Ondanks het prijsplafond dat op 1 januari ingaat, zeggen vier op de tien Nederlanders zich zorgen te maken over hun energierekening.

Kerstboom en spelletjes

Zo ook Ramessh Doekharan. Hij verdiende jarenlang zijn geld als magazijnmedewerker bij het ministerie van Defensie en als steward bij FC Den Haag, maar zit sinds enkele jaren zonder werk. Samen met zijn zoon woont hij in een appartement van vijfenveertig jaar oud, in een van de armste wijken van de stad. Zeker op dagen als deze, waarop de temperatuur richting het nulpunt zakt, kruipt de kou er genadeloos door de kieren.

Toch raakt Doekharan zijn thermostaat amper aan. ‘Ik kan het gewoon niet betalen’, zegt hij. ‘Alles is zo duur geworden. Ik heb last van mijn mijn rug, maar kan me de tram niet meer veroorloven, daarom doe ik nu toch maar alles op de fiets. Laatst kocht ik een patatje. Dat kostte vroeger € 2,20, maar nu het dubbele, waardoor ik niet eens genoeg geld had om er sambal bij te nemen. Ik heb al eens in een schuldhulptraject gezeten. Daar sliep ik niet van. Dat wil ik niet nog eens.’

Voorheen had Doekharan vermoedelijk de warmte opgezocht bij buurtgenoten. ‘Maar door corona is iedereen in mijn omgeving afstandelijker geworden. Ik voel minder solidariteit.’

Dus klopte hij onmiddellijk aan bij het Provinciehuis toen hij via een kennis hoorde over de warme kamer. Net als in veel andere warme kamers doen vrijwilligers van het Leger des Heils daar hun best om een huiselijke sfeer te creëren, onder het motto ‘Samen kunnen we een warme deken over Nederland vormen’. Er is een kerstboom neergezet, er liggen dozen met gezelschapsspelletjes op tafel en elke dag wordt er kosteloos een lunch verzorgd.

Wie wil mag van de kapstok een wollen muts pakken, die ter plekke met breimachines worden gebreid. Voor Hagenaren die echt niet meer kunnen rondkomen is een hoekje ingericht met gratis menstruatieproducten en tandenborstels, waarvan een deel is gedoneerd door medewerkers van het provinciebestuur.

Afleiding

Zo druk als het op sommige andere locaties is, is het in deze warme kamer nog niet. Naast Doekharan zijn er deze middag slechts enkele andere bezoekers. Zij willen niet met de krant praten – armoede en schaamte gaan vaak hand in hand.

Doekharan vertelt dat hij hier graag komt voor wat aanspraak en een potje Rummikub. In zijn eentje thuiszitten vindt hij sowieso moeilijk sinds zijn moeder in korte tijd overleed, een broer zelfmoord pleegde en een andere broer vermist raakte in Suriname. ‘Als ik alleen thuis ben gaat het spoken in mijn hoofd. Hier heb ik afleiding.’

Hij juicht het toe dat het Provinciehuis zijn deuren heeft opengegooid voor mensen in penibele omstandigheden. ‘Dan ben je er echt voor je burgers. Dat zouden meer overheidsinstellingen moeten doen.’

Zo denkt commissaris van de koning Smit er ook over. ‘Ik hoop dat wij als provincie een voorbeeld kunnen zijn voor andere overheidsorganisaties’, zegt hij.

Er is maar één nadeel van de warme kamer, vindt Doekharan: om vijf uur gaan de deuren dicht en moet hij weer naar huis. ‘Meestal ga ik vroeg naar bed’, zegt hij. ‘Dan heb ik het in elk geval warm en is de dag snel voorbij.’