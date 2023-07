Warmste julimaand en heetste dag, het ene record na het andere sneuvelt

Beeld AFP

Het is een ouderwets druilerige zomer in Nederland, maar wereldwijd wordt het ene na het andere temperatuurrecord gebroken. In de eerste drie weken van juli was de gemiddelde oppervlaktetemperatuur 16,95 graden Celsius, ruim boven het vorige record in dezelfde periode in 2019 van 16,63 graden. Een wereldwijd temperatuurgemiddelde van meer dan 17 graden is slechts 9 keer gemeten, en al die dagen waren in juli van dit jaar.

De lucht warmt mede op doordat het zeewater veel warmer is dan gebruikelijk, meldt EU-klimaatdienst Copernicus. Sinds mei is de oppervlaktetemperatuur van de oceanen ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Op 19 juli werd de een-na-hoogste zeewatertemperatuur ooit vastgesteld, 20,94 graden Celsius, terwijl het zeewater wereldwijd normaliter in maart het warmst is.

Carlo Buontempo, directeur van Copernicus zegt dat door mensen veroorzaakte uitstoot de belangrijkste oorzaak is van de stijgende temperaturen, de gebroken records zijn geen incidenten maar deel van een trend.

Het zuidpoolijs in de zuidelijke wintermaanden groeit veel minder snel aan dan in eerdere jaren. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Maine is het totale Antarctische ijsoppervlak nu net iets meer dan 14 miljoen vierkante kilometer, zo’n 3 miljoen onder het gemiddelde.

Het komende jaar zal de opwarming waarschijnlijk versterkt worden door El Niño. Dit is het natuurverschijnsel waarbij elke twee tot zeven jaar de Stille Oceaan rond de evenaar opwarmt. Meteorologen hebben in juni vastgesteld dat 2023 een El Niño-jaar is. Het zwaartepunt van El Niño (Spaans voor het kerstkind) ligt normaal gesproken in december, het grootste effect op wereldtemperaturen in de maanden daarna.