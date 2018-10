Warme woorden bij afscheid Wim Kok, ‘de premier van iedereen’

In een passende omgeving voor de kunst- en cultuurliefhebber Wim Kok, het Concertgebouw in Amsterdam, is zaterdagmiddag stilgestaan bij het overlijden van ‘de premier van iedereen’.

In het concertgebouw in Amsterdam werd oud premier Wim Kok herdacht tijdens een bijeenkomst. Foto: Freek van den Bergh

De herdenkingsplechtigheid werd bijgewoond door tal van (oud-) politici, onder wie de oud-premiers Dries van Agt en Jan-Peter Balkenende en veel oud-bewindslieden uit de beide Paarse kabinetten onder Koks leiding. Wim Kok overleed vorige week op 80-jarige leeftijd.

Pragmatisch bestuurder

Alle sprekers beklemtoonden dat Wim Kok voor alles een pragmatisch bestuurder was die met zijn natuurlijke gezag altijd uit was op verbinding maken. Hoewel de beide kabinetten waaraan hij leiding gaf uniek waren omdat er voor het eerst in de geschiedenis zonder confessionele partijen werd geregeerd, had Kok zelf weinig behoefte om het unieke karakter van Paars (1994-2002) voortdurend onder de aandacht te brengen.

In de woorden van premier Mark Rutte: ‘Wim Kok was de bestuurlijke verbinder. Hij bracht altijd mensen bij elkaar. De timmermanszoon bestuurde het land met een timmermansoog.’

Foto: Freek van den Bergh

‘Een norse vader met een groot hart’

Wim Kok was de grote initiator achter de jaarlijkse reünie van de Paarse kabinetten, zo vertelde Margreet de Boer, PvdA-minister in het eerste kabinet-Kok. Zij citeerde uit een mailwisseling van die oud-bewindslieden na het overlijden van Kok waarin de oud-premier onder meer neergezet als ‘een norse vader met een groot hart’ en ‘letterlijk en figuurlijk als een heel grote man’.

Veel sprekers tijdens de herdenkingsplechtigheid, geleid door oud-PvdA-bewindsman Klaas de Vries, kwamen met vergelijkbare typeringen. Herman Tjeenk Willink, informateur van beide kabinetten-Kok, oud vice-president van de Raad van State en minister Van Staat, prees Kok voor het niet halsstarrig vasthouden aan oude ideologieën. Wim Kok zag volgens hem de ‘noodzaak’ om af te wijken van ‘bestaande wegen, zonder dat het land ontregeld raakte.’

Asscher: ‘Wim Kok was een reus op wiens schouders wij konden staan’

Alle PvdA-partijleiders na Wim Kok, die zelf in 1986 die rol overnam van Joop den Uyl, waren zaterdag in het Concertgebouw aanwezig. De huidige, Lodewijk Asscher, voerde ook het woord. Hij riep in herinnering hoe hij vorig jaar zomer, na de voor de PvdA dramatisch verlopen Tweede Kamer-verkiezing, met ‘lood in de schoenen’ verantwoording ging afleggen bij Wim Kok in diens woning in Amsterdam-west.

Asscher trof een ‘getormenteerde en onrustige’ Kok die zich vooral afvroeg wat hij zelf fout had gedaan nu zijn partij aan het afglijden was. ‘Nimmer een onaardig woord over de partij of over zijn opvolgers’, vatte Asscher samen. ‘Wim Kok was een reus op wiens schouders wij konden staan.’

Foto: Freek van den Bergh

Nationaal Ballet

Op het podium van het Concertgebouw stonden zaterdag veel kransen met witte bloemen. Een was afkomstig van de koning en de koningin. Tijdens de herdenkingsplechtigheid werden toespraken afgewisseld door dans en muziek. Zo voerden Igone de Jongh en Jozef Varga van het Nationaal Ballet delen van een ballet van Hans van Maanen, een vriend van Wim Kok, uit.

Namens de familie voerde zoon Marcel Kok het woord. Hij omschreef zijn vader als ‘iemand die niet snel tevreden was over zijn eigen prestaties’. De familie had eerder zaterdag in besloten kring afscheid van Wim Kok genomen.