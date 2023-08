Warm avondeten als luxe: ook boven de armoedegrens is de geldnood soms nijpend

De voedselbank in Emmen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De armoede neemt in Nederland komend jaar toe, voorspelt het Centraal Planbureau. Volgens de ramingen leeft bijna 6 procent van de Nederlanders in 2024 onder de armoedegrens. Kinderen leven relatief vaker in armoede, dat percentage is naar schatting 7. De armoedegrens ligt voor een eenpersoonshuishouden komend jaar op een inkomen van 1.581 euro per maand, de zogeheten ‘niet-veel-maar-toereikend-grens’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Een inkomen net boven deze grens is lang geen vetpot. In 2022, toen 4,7 procent van de Nederlanders een inkomen onder de armoedegrens had, kon 9 procent van de huishoudens moeilijk rondkomen. Bij eenoudergezinnen is dit aandeel nog veel hoger: 23 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de praktijk betekent dit dat ruim 1 op de 5 huishoudens versleten meubels niet kan vervangen en 18 procent geen buffer heeft voor onverwachte noodzakelijke uitgaven. Op vakantie gaan is voor 16 procent niet weggelegd. Ook op eten wordt bezuinigd, 3 procent van de huishoudens heeft niet voldoende financiële armslag om zich minstens één keer per twee dagen een warme maaltijd te veroorloven. Het voldoende verwarmen van het huis was, al voordat de energieprijzen fors stegen, voor 7 procent van de huishoudens buiten bereik.

Dat heeft tot gevolg dat 2 procent van de huishoudens kampte met betalingsachterstanden op huur, hypotheek of gas, water en licht. Ook andere rekeningen blijven vaak liggen. Uit een peiling van het Nibud blijkt dat 30 procent van de Nederlanders naar eigen zeggen weleens een rekening te laat betaalt.