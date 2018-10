Wapendeal Trump met Saoedi-Arabië levert geen half miljoen, maar slechts enkele duizenden nieuwe banen op

Het schrappen van de Amerikaanse wapendeal met Saoedi-Arabië zal de defensie-industrie in de Verenigde Staten slechts enkele duizenden banen kosten, in plaats van de door president Trump beweerde half miljoen banen. Dit blijkt volgens persbureau Reuters uit interne stukken van de industrie en uit gesprekken met betrokkenen.

De in mei door president Donald Trump aangekondigde wapenorders voor Saoedi-Arabië zijn volgens hem goed voor 110 miljard dollar en een half miljoen banen. De deal kwam onder vuur te liggen na de verdwijning in Istanbul van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Congresleden kondigden aan tegen de wapenverkopen te zullen stemmen. Trump voerde daartegen aan dat schrappen van de deal een enorm banenverlies zou opleveren.

Volgens Reuters zal de wapendeal, indien het hele pakket wordt uitgevoerd, twintig- tot veertigduizend arbeiders in de defensie-industrie aan het werk houden. Dat betreft mensen die nu al werk hebben.

Maar mocht de order niet doorgaan, dan blijft dat zo. De kans is klein dat er ontslagen zullen vallen. Er is immers een recordaantal achterstallige buitenlandse orders, die nu niet kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is de huidige Amerikaanse defensiebegroting een van de hoogste ooit.

De wapendeal zal hooguit enkele duizenden nieuwe banen opleveren, kreeg Reuters te horen van mensen in de industrie. Een intern document van fabrikant Lockheed Martin schat het aantal nieuwe banen voor de firma op minder dan duizend. Lockheed zou een kwart van de Saoedische wapenorders voor zijn rekening moeten nemen.

Bronnen bij fabrikant Raytheon zeggen dat de Saoedische order ongeveer tienduizend personeelsleden van het bedrijf werk zou verschaffen, maar het aantal nieuwe banen zou slechts een klein percentage van dat aantal zijn.

Het door Trump genoemde aantal van vijfhonderdduizend banen is van meet af aan op scepsis gestuit. De vijf grootste wapenfabrikanten in de VS, die vrijwel alle producten op het Saoedische wensenlijstje maken, hebben op het ogenblik 383 duizend werknemers in dienst.

Als ook rekening wordt gehouden met de mogelijke effecten in aanleverende bedrijfstakken, is het effect van het schrappen van de deal kleiner dan Trump voorspiegelde. Volgens het Political Economy Research Institute zal de ‘multiplier’ hooguit 3,2 bedragen. In dat geval is de schatting van vijfhonderdduizend nog altijd drie tot vijf keer te hoog.