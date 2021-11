Wanneer kunnen ouderen weer naar de prikstraat en vier andere vragen over de boostercampagne

Ouderen, inwoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact komen vanaf vandaag in aanmerking voor een boosterprik. Beeld ANP

Waarom een boosterprik?

Net als bij veel andere vaccins – zoals die tegen polio, tetanus en kinkhoest – loopt de immuniteit na een vaccinatie tegen covid-19 langzaam terug. Volgens de recentste gegevens van het RIVM beschermen vaccins nog altijd prima tegen ziekenhuisopnamen, maar na een half jaar neemt de kans op een besmetting zonder symptomen toe – en daarmee de kans om het virus te verspreiden.

Bij de alleroudsten loopt ook de bescherming tegen ziekenhuisopname geleidelijk terug: halverwege oktober waren 70-plussers volgens het RIVM nog zo’n 90 procent beschermd. Zij kregen het langst geleden hun eerste prik en bouwden daarbij sowieso al wat minder immuniteit op dan jongere mensen.

Daarom adviseerde de Gezondheidsraad begin deze maand om boosters aan te bieden aan alle ouderen. Om uitbraken te voorkomen kunnen ook alle bewoners van verzorgingshuizen en andere zorginstellingen een extra prik krijgen. En om patiënten te beschermen komt ook personeel in de zorg in aanmerking: ook zij kregen al vroeg hun eerste prik en hebben nu wat meer kans om covid te verspreiden zonder dat ze symptomen opmerken.

Mogen alle ouderen morgen naar de prikstraat?

Nee, de ‘open inloop’ die bij de vorige prikronde bestond, is weer even afgeschaft. ‘We willen niet dat het te druk wordt en mensen buiten in de kou moeten wachten’, zegt een RIVM-woordvoerder.

Het uitnodigen doet het RIVM weer van oud naar jong: vanaf vandaag komen de 80-plussers in aanmerking. Om de callcenters en prikstraten van de GGD niet te overbelasten verstuurt de rijksdienst dagelijks zo’n 55 duizend uitnodigingen. Morgen zijn de eerste afspraken.

Partners van mensen die al aan de beurt zijn, mogen – in overleg met de GGD – meteen meekomen naar de prikstraat, ook als ze zelf jonger zijn. Wel moeten ze ouder dan 60 zijn.

En de ouderen die niet naar de prikstraat kunnen komen?

Zij worden thuis gevaccineerd. Zorginstellingen vaccineren vanaf 24 november hun bewoners. Wie op zichzelf woont, of in een zorginstelling zonder arts, krijgt vanaf januari bericht van de GGD om een afspraak te maken voor een thuisbezoek.

De overheid verwacht vanaf december zestigers en zeventigers uit te nodigen. Wie onder de 60 is, kan mogelijk vanaf het voorjaar van 2022 een extra prik krijgen, maar demissionair zorgminister Hugo de Jonge wacht daarvoor nog op groen licht van de Gezondheidsraad.

Wie prikt het zorgpersoneel?

De ziekenhuizen kunnen sinds maandag vaccins bestellen. Naar verwachting beginnen ze vandaag of morgen met het vaccineren van hun eigen personeel en dat van revalidatie-instellingen, ambulancediensten en huisartspraktijken. Zorgpersoneel dat niet door het ziekenhuis wordt geprikt, krijgt vanaf januari een uitnodiging voor een prik van de GGD.

Welk vaccins worden er gebruikt voor de boosterprik?

Op advies van de Gezondheidsraad krijgt iedereen, ook wie eerder Janssen of AstraZeneca kreeg, een mRNA-vaccin als booster: Pfizer of Moderna. ‘En we hebben daar veel van, dat komt goed uit’, zegt de RIVM-woordvoerder. Wie in de prikstraat komt mag niet kiezen, maar krijgt het vaccin dat op voorraad is. Wie eerder met Pfizer is geprikt, kan dus een Moderna-vaccin krijgen, of andersom.

Overigens onderzoekt de Gezondheidsraad nog of mensen die met het Janssen-vaccin zijn ingeënt een booster moeten krijgen. Dat vaccin, waarvan één prik de norm was, beschermt namelijk in het algemeen minder goed dan de mRNA-vaccins.