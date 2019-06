Wanneer krijgt u AOW? Bekijk hier wat het pensioenakkoord voor u persoonlijk betekent

Bezoekers van de 50+ Beurs in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh

Ooit waren er zekerheden in het leven. Als je 65 werd, ging je met pensioen. Dan kreeg je AOW en, als je ervoor gespaard had, pensioen. In 2013 sneuvelde die zekerheid. Toen kreeg je een maand na je 65ste verjaardag AOW. Sindsdien is de pensioenleeftijd op drift geraakt. Alleen degenen die bijna zover zijn, weten waar ze aan toe zijn. Sindsdien vragen jongeren en middelbaren zich af: is er nog pensioen voor mij en wanneer dan wel?

Deze week werd alles weer anders door het pensioenakkoord. Het kabinet heeft de vakbeweging en de werkgevers beloofd dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat. Maar wat betekent dat voor u? Wanneer krijgt u AOW? Dat kunt u hieronder opzoeken.

Het blijven wel ramingen, want als de levensverwachting van 65-plussers plots hard omhoog gaat, dan wordt alles anders. En het kan ook de prullenmand ingaan als de FNV-leden het akkoord onverhoopt afwijzen.

Met de kennis van nu heeft het ministerie van Sociale Zaken deze AOW-lijst opgesteld. Eindelijk duidelijkheid en een beetje houvast.