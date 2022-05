Wanneer komen we in de problemen, en andere vragen over het dichtdraaien van de gaskraan

Deze LNG-importterminal op de Maasvlakte verzorgt de aan- en doorvoer van LNG (vloeibaar aardgas) voor Noordwest-Europa. Beeld Jerry Lampen / ANP

Waarom doet Rusland dit?

Nederland weigert in te gaan op de eis van Rusland om te betalen in roebels. De Nederlandse gasgroothandelaar Gasterra ziet de voorwaarde van het Kremlin om niet langer in euro’s te betalen als een risico. Het Groningse bedrijf is bang dat betalingen in roebels in strijd zijn met de Europese sancties tegen Rusland.

Maandag maakte het Russische staatsgasbedrijf Gazprom daarop bekend dat het per dinsdag de leveringen staakt. Dit betekent dat tot eind september de beloofde levering van 2 miljard kubieke meter gas niet doorgaat. Eerder zette Rusland al de leveringen aan Polen, Bulgarije en Finland stop.

Hebben we alternatieven?

Het kabinet is naar eigen zeggen al bezig minder afhankelijk te worden van Russisch gas, onder meer door extra vloeibaar gas (LNG) te importeren. Door de terminal in Rotterdam uit te breiden en extra drijvende terminals in de Eemshaven neer te leggen, kan tegen het eind van het jaar 8 miljard kuub LNG worden ingevoerd. Dat is meer dan de 5 tot 6 miljard die Nederland uit Rusland importeert. De grote vraag is of dat gas er straks ook echt is.

Er is wereldwijd namelijk te weinig productiecapaciteit voor LNG om aan alle vraag te voldoen. Het meeste LNG gaat nu naar Azië, maar de vraag is daar nu laag, onder meer door de lockdowns in China. Maar als straks corona wegebt en de winter intreedt, is onzeker of er dan nog genoeg LNG naar Nederland komt.

Wat is Gasterra?

Gasterra is Nederlands groothandelaar in aardgas en voor de helft in handen van de staat. Shell en ExxonMobil hebben elk een kwart in handen. Gasterra is de enige Nederlandse instantie die rechtstreeks aardgas inkoopt in Rusland. Ook Eneco krijgt Russisch gas geleverd, maar dat energiebedrijf koopt van Gazprom-dochter Wingas, wat een Duits bedrijf is. Eneco liet maandag weten geen leveringsstop te verwachten.

Hoe staat het met de voorraden?

De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel slechts mondjesmaat gevuld, op iets minder dan 38 procent van de opslagcapaciteit. In november moeten ze voor minimaal 80 procent gevuld zijn, om voldoende gas in voorraad te hebben om de winter door te komen.

Nederland loopt bij het vullen achter op andere Europese landen, en ook op het Europese gemiddelde van ongeveer 45 procent. Het ministerie van Economische Zaken zegt vooralsnog niet te verwachten dat het wegvallen van de leveringen tot problemen zal leiden voor het vullen. Sinds maandag krijgen commerciële gasbedrijven subsidie om de gasopslag Bergermeer te vullen. Dat werd tot nu toe deels door Gazprom gedaan, maar die heeft dat sinds vorig jaar nagelaten.

Het kabinet trekt daarom ruim een half miljard euro uit om energieleveranciers over te halen de grootste gasopslagplaats van Nederland te vullen.

Wanneer komen we in de problemen?

Voorlopig niet, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Het Herstel- en Beschermplan Gas, dat in geval van nood bepaalt wie nog aardgas krijgt en wie niet, is nog niet in werking gesteld. ‘Op dit moment voorzien we niet direct gevolgen van het besluit van Gazprom.’

Zal minister Jetten nu de kolencentrales weer aan zetten?

De Nederlandse kolencentrales stonden begin deze maand allemaal uit – een unieke situatie in de geschiedenis van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. De reden: het klimaat. Om de uitstoot van CO2 te beperken (kolenstroom is berucht wegens de verwoestend impact op het klimaat), had de regering eerder besloten dat de centrales dit jaar maximaal 35 procent van hun capaciteit mogen benutten. Daar zaten ze begin mei bijna aan. Bovendien was er dankzij het voorjaar steeds meer duurzame elektriciteit beschikbaar.

Niet iedereen vond het een goed idee om in tijden van gaskrapte de kolencentrales stil te leggen, want een deel van hun stroomvoorziening wordt nu door gascentrales opgevangen. Bijvoorbeeld wanneer het niet waait of als de zon niet schijnt. Het gas dat deze centrales verbruiken kan niet worden aangewend om de gasvoorraden te vullen. Onverstandig, vinden sommige experts, omdat we dit gas in de winter mogelijk hard nodig hebben.

Nu er nog minder gas uit Rusland komt, zal de druk op minister Jetten groeien om de kolencentrales toch weer tijdelijk aan te zetten. Slecht voor het klimaat, maar goed voor de gasvoorraden. ‘Vooralsnog zijn we niet zo ver om ze weer aan te zetten, ook omdat dit de klimaatdoelstelling in de problemen brengt’, aldus een woordvoerder.

Is het denkbaar dat Nederlands alsnog in roebels gaat betalen?

Hierover is het ministerie van Economische Zaken stellig: ‘Dit is niet denkbaar’, aldus de woordvoerder.

Wat betekent dit voor de gasprijs?

Die ging even omhoog, maar daalde daarop weer snel.

Welke landen staan verder op de nominatie voor afsluiting?

Duitsland lijkt een kanshebber. Berlijn heeft om de paar weken herhaald dat het niet van plan is af te wijken van de betalingsvoorwaarden met Gazprom. Daarin staat dat gas in euro’s of dollars wordt afgerekend. Het is dus de vraag of Duitsland binnenkort ook aan de beurt is om afgesloten te worden van Russisch gas. Probleem voor het Kremlin: Duitsland is een veel grotere klant dan Nederland of Bulgarije. Met een afsluiting raakt Poetin daarom ook zichzelf.