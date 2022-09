Wanneer is iemand asielzoeker, hoeveel komen er naar Nederland en waar komen ze terecht?

Een Syrische statushouder wordt opgeleid tot buschauffeur. Beeld Marcel van den Bergh

Migrant, asielzoeker, vluchteling, statushouder: wie is wat?

Iedereen die naar een ander land verhuist, voor bijvoorbeeld werk of een studie, is een migrant. Migranten die bescherming zoeken, vanwege een oorlog of vervolging wegens politieke overtuigingen of geaardheid, noemen we asielzoekers.

Wie zich in Nederland aanmeldt als asielzoeker, wordt onderzocht door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Door mensen te verhoren en hun verhaal te verifiëren wordt bekeken of een migrant inderdaad een vluchteling is zoals gedefinieerd in het Vluchtelingenverdrag. Nederland heeft dat ondertekend en verplicht zichzelf daarmee om vluchtelingen bescherming te bieden.

Gedurende het IND-onderzoek wonen asielzoekers in een asielzoekerscentrum (azc). Als de uitkomst positief is dan krijgt iemand een vluchtelingenstatus en een verblijfsvergunning. Vanaf dat moment heet diegene niet langer asielzoeker, maar statushouder. Statushouders mogen in Nederland blijven en hebben recht op woonruimte. Zij mogen ook een aanvraag doen om hun partner, echtgenoot, (pleeg)kinderen of ouders naar Nederland te laten komen: de zogeheten nareizigers.

In eerste instantie geldt een verblijfsvergunning vijf jaar. Als het land van herkomst dan nog steeds onveilig is, kan dat worden omgezet naar onbepaalde tijd. Als de IND een verzoek afwijst dan moet de asielzoeker, vaak na een aantal bezwaarprocedures, het land uit.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zich in ieder geval tot maart 2023 in Nederland vestigen zonder asiel aan te vragen, dankzij een speciaal voor hen getroffen regeling. Zij komen dus niet in azc’s terecht.

Hoeveel migranten en asielzoekers komen er jaarlijks naar Nederland?

In 2021 dienden 35 duizend mensen, inclusief nareizigers, een asielverzoek in in Nederland. In de eerste helft van 2022 ging het om meer dan 23 duizend mensen. Asielzoekers vormen ongeveer eenderde van het totaal aantal migranten dat jaarlijks van buiten de EU naar Nederland komt.

De asielinstroom is momenteel relatief hoog in Nederland, maar vergeleken met de laatste drie decennia niet extreem. Zo vroegen in de jaren negentig beduidend meer mensen asiel aan. Onder meer de Joegoslavië-oorlog leidde tot een piek van meer dan 53 duizend aanvragen in 1994. Door de onrust in Afghanistan en Irak en de oorlog in Kosovo kwamen tussen 1998 en 2000 rond de 40 duizend asielzoekers per jaar naar Nederland. En in 2015 ontvluchtten miljoenen Syriërs de oorlog in hun land, waardoor zich dat jaar 60 duizend asielzoekers meldden.

In 2020 vroegen dan weer minder dan 20 duizend mensen asiel aan, een gevolg van de coronacrisis. De daaropvolgende stijging van het aantal asielverzoeken is deels een inhaalslag na het opheffen van reisbeperkingen.

Vergeleken met andere landen in Europa, is Nederland met 141 asielaanvragen per honderdduizend inwoners in 2021 een middenmoter. In België (169), Frankrijk (153) en Duitsland (178) melden zich relatief iets meer mensen, zo valt te zien in Europese cijfers. Oostenrijk ontving er ongeveer drie keer zo veel als Nederland en behoort daarmee tot de landen met de meeste asielaanvragen binnen de EU.

Wie zijn de zogenoemde veiligelanders en hoeveel zijn er in Nederland?

Ongeveer 5 procent (het exacte percentage wisselt) van de asielzoekers is afkomstig uit landen die Nederland als veilig beschouwt, zoals Marokko en Tunesië. Deze ‘veiligelanders’ hebben nauwelijks kans op asiel. Velen zwerven door Europa, van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum, op zoek naar tijdelijke opvang, eten en wat leefgeld. Terugsturen is vaak geen optie. Marokko, bijvoorbeeld, waarmee Nederland zeer slechte diplomatieke banden heeft, weigert steevast terugkeerverzoeken.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bestaat de groep veiligelanders in Nederland momenteel uit ongeveer duizend mensen. Gezien dat geringe aantal zijn ze slechts een beperkte factor in de asielcrisis van dit moment. Vergeleken met andere asielzoekers veroorzaken ze wel een onevenredige hoeveelheid problemen, onder andere door vertoon van gewelddadig en crimineel gedrag.

Wat betreft de rest van de groep asielzoekers komt momenteel de helft uit Syrië, nog altijd een gevolg van de burgeroorlog daar. Turken, Jemenieten, Afghanen, Eritreeërs en Somaliërs vormen samen ongeveer een kwart van de asielzoekers.

Als er geen uitzonderlijk aantal asielzoekers naar Nederland komt, waarom zitten de asielzoekerscentra overvol?

Een belangrijke oorzaak is dat de Nederlandse regering de opvangcapaciteit heeft afgeschaald. Toen na 2015 het aantal asielzoekers terugliep, werden veel asielzoekercentra gesloten en ontsloegen het COA en de IND personeel. Tussen 2016 en 2017 daalde het aantal COA-opvanglocaties volgens eigen cijfers van 117 naar 67.

Sinds vorig jaar schaalt het COA de opvang weer op, maar niet snel genoeg om het huidige aantal asielzoekers op een goede manier te kunnen opvangen. Duizenden van hen zitten in de crisisnoodopvang, veelal snel ingerichte tijdelijke opvangplaatsen in bijvoorbeeld sporthallen. Het kabinet heeft moeite om gemeenten bereid te vinden tot het huisvesten van (meer) asielzoekers en zowel het COA als de IND kampen met personeelstekorten.

De IND doet dan ook vaak langer over asielaanvragen dan officieel toegestaan. Zo behandelde de dienst in juli ongeveer eenderde van de aanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn van zes maanden. Het kabinet besloot eind augustus om deze termijn op te rekken naar vijftien maanden, om de IND meer tijd te geven. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dit jaar dat de dienst te weinig personeel heeft om alle aanvragen zorgvuldig én snel te behandelen.

Een ander probleem is een tekort aan woningen voor statushouders. Voor een deel is dit een gevolg van de krappe huizenmarkt. Bijna zestienduizend statushouders, onder wie nareizigers, wachten op een sociale huurwoning. Tot het zover is houden zij noodgedwongen plekken in azc’s bezet.

In augustus besloot het kabinet om tijdelijk alleen familieleden toe te laten van statushouders die al een eigen woning hebben. Volgens asielexperts schendt het kabinet hiermee Europese afspraken over het recht op gezinshereniging.

Welke rol speelt Ter Apel bij de opvang van asielzoekers?

In het Groningse Ter Apel staat het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland. Iedereen die asiel wil aanvragen móét erlangs. Normaal gesproken stromen asielzoekers vanuit aanmeldcentrum Ter Apel door naar een van de azc’s elders in het land, maar ook daar is dus geen plek meer. Bovendien is het registratieproces ernstig verstoord geraakt doordat het COA niet meer goed weet welke asielzoeker waar in Nederland is en waar ze zich in het aanmeldproces bevinden.

Dit alles leidt ertoe dat het aanmeldcentrum overvol zit, en er de laatste weken soms mensen buiten moesten slapen. Voor een deel is dat ook te wijten aan asielzoekers die weigeren om naar een noodopvanglocatie te gaan. Ze vrezen dat ze dan nog langer moeten wachten om zich aan te kunnen melden.

Het kabinet wil een tweede aanmeldcentrum opzetten om de druk op Ter Apel te verlichten, maar er is geen gemeente die zin heeft om dat te huisvesten. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) kondigde dit jaar aan een nieuw aanmeldcentrum te willen plaatsen in het Flevolandse dorp Bant, maar ook daar wordt tegengesputterd.