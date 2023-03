‘Wanneer het sterven zich aandient, kom je dichter bij elkaar’

Machteld Stakelbeek Beeld Stephan Vanfleteren

Als kind van een zeeman en een boerendochter krijgt ze in haar jeugd ‘niet miepen’ als deugd voorgehouden. In het ‘rood-christelijke’ gezin uit het Zuid-Hollandse Maassluis waarin Machteld Stakelbeek wordt geboren, staat dat voor: niet zeuren over tegenslagen, ook niet als het lot zware kaarten uitdeelt. De dood van haar lievelingsopa op haar 7de is er zo een, op bezoek bij hem voelde ze altijd een grote verbondenheid met deze boer.

Wanneer hij ziek wordt, bidt ze tot God. Dat gaat helpen, krijgt ze te horen: ‘Ik deed alles goed, dus ging met een gerust hart slapen. Maar de volgende ochtend was hij dood.’ Het leidt voor haar tot een ‘geloofsbreuk’, twijfel over beweringen van volwassenen en tot de vraag: ‘Wat is wél waar?’ Het is het begin van een zoektocht naar antwoorden op grote levensvragen.

Op haar 17de, wanneer ze eindexamen doet, beleeft ze een tumultueus jaar: haar ouders scheiden, het ouderlijk huis wordt verkocht, haar moeder deelt mee lesbisch te zijn en zelf trekt ze in bij haar tien jaar oudere vriend. Diens vader komt kort daarna te overlijden als gevolg van een hartstilstand: ‘Dat was de eerste dode die ik van dichtbij meemaakte. Een paar uur na zijn overlijden stelde een begrafenisondernemer al vragen zoals of er cake bij de koffie moest. Volkomen bizar.’ De gebeurtenis sterkt haar in haar voornemen psychologie te studeren – ze wil begrijpen ‘hoe mensen keuzen maken, hoe ze met gevoelens omgaan, kortom hoe de menselijke psyche werkt. Ik dacht dat te gaan snappen, tamelijk naïef dus’.

Met de dood krijgt ze opnieuw te maken rond haar 50ste, wanneer ze twee relaties en twee kinderen verder is en zich als psycholoog in Dordrecht heeft gevestigd. Tot dan toe is het nauwelijks een onderwerp voor haar: ‘Je weet dat het eindig is, maar verder was ik er niet zo mee bezig.’ Dat wordt anders wanneer in drie maanden tijd drie mensen in haar directe omgeving overlijden: een 17-jarige dochter van een vriendin stapt uit het leven, haar 57-jarige alleenstaande zwager overlijdt aan kanker en haar 97-jarige oma sterft van ouderdom. Wat haar opvalt is het ongemak waartoe de dood leidt: ‘Het gesprek erover werd nauwelijks gevoerd.’ Bij zichzelf constateert ze vooral een gebrek aan kennis, ‘dus besloot ik de draak in de bek te kijken’. Stakelbeek gaat op onderzoek uit, wat leidt tot haar boek Dag dood, tot later, met als ondertitel: ‘Een verkenningsgids voor de levenden’.

Was uw onderzoek ook door angst voor de dood ingegeven?

‘Dat speelde vast wel een rol, want de onbekendheid die je ermee hebt, maakt eerder bang. Maar het kwam toch vooral voort uit verbazing. Ik beschouw mezelf als een ontwikkeld mens, maar merkte dat ik er bar weinig over wist: wat zijn de manieren om tegen de dood aan te kijken, hoe kun je ermee omgaan en wat leert zij over het leven? In de religie, wetenschap, filosofie en mythologie is daarover veel geschreven, maar ik was niet op de hoogte. In mijn studie was het nauwelijks aan bod gekomen.

‘Ook vond ik de gesprekken die we in het ziekenhuis rond het overlijden van mijn zwager Chris voerden erg mager. Zo’n instelling blijkt daar helemaal niet op ingesteld. Het stoppen van de behandeling waardoor in feite voor zijn dood werd gekozen, werd in twee minuten afgehandeld. Absurd. Maar ook buiten het ziekenhuis merkte ik dat er vaak hooguit in bedekte termen over werd gesproken, als het al niet geheel werd gemeden. Mijn vriendin die haar dochter had verloren, merkte dat mensen hun gezicht van haar afwendden. Zoveel ongemak is er om over de dood te spreken.

‘De bedoeling van mijn boek is vooral: laten we het er wel over hebben. Daar ben ik eigenlijk altijd voorstander van, misschien wel juist omdat het in mijn familiecultuur er zo anders aan toeging. Dat mijn ouders gingen scheiden en dat mijn moeder op vrouwen bleek te vallen, was nauwelijks onderwerp van gesprek. Inmiddels hebben mijn ouders zich verder ontwikkeld, maar destijds voelde ik me met mijn levensvragen eenzaam.

‘Toen de dood zich rond mijn 50ste zo nadrukkelijk aandiende, besloot ik die niet uit de weg te gaan. Ik merkte dat ze onder mijn huid was gekropen. Mijn leeftijd speelde daarbij ook een rol. Ik had als beeld dat ik een halve eeuw lang een berg op was geklommen, nu over de top was en het dal zag liggen. Met als vooruitzichten een leven van afnemende vitaliteit, mensen om me heen die zouden sterven en uiteindelijk mijn eigen dood. 50 jaar worden was voor mij een confrontatie met mijn sterfelijkheid. Die wilde ik niet ontkennen, dus begon ik een brief aan de dood te schrijven.’

Daarin schrijft u: ‘Bij de rand van de dood stroomt de liefde harder.’ Wat bedoelt u daarmee?

‘Ik had ervaren dat je dichter bij elkaar komt, wanneer het sterven zich aandient. Dat maakt de dood voor mij minder rampzalig, beter te verteren. Het blijft verdrietig, maar mensen gaan dan wel meer openstaan, waardoor er meer liefde stroomt en er diepere verbindingen tot stand komen. Dat ervaar ik als troostend. Bij het sterfbed van Chris, toen mijn man en ik bij hem waakten, ervoer ik dat heel duidelijk. Hij had kanker, maar ook een huidziekte waardoor hij maar weinig werd aangeraakt, zijn huid was vaak te pijnlijk. Op de laatste dag vroeg hij of ik zijn nagels wilde knippen. Toen hield ik zijn hand vast. Ik voelde hem meteen ontspannen. Er ontstond een diepe verbinding, contact op een wezenlijk niveau. Aanraking is daarvoor de snelste weg. Het gebaar was: ik ben bij je. Het was liefde in actie, van twee kanten. Het was heel intiem om zo bij hem te zijn.’

Wat is het voornaamste inzicht dat u aan uw boek heeft overgehouden?

‘Door er zo intensief naar te kijken heb ik minder angst voor de dood gekregen, ook al is die niet verdwenen. Eerlijk gezegd kwam dat ook door een ervaring. Op een gegeven moment kwam ik op het spoor van een retraite in de natuur waarbij je vier dagen alleen zou doorbrengen. Dat was in een fase dat ik me vrij alleen voelde, na het einde van mijn huwelijk. Ik vond dat moeilijk, dus dacht ik: laat ik het dan maar ten volle ervaren, misschien hoef ik er daarna niet meer zo bang voor te zijn.

‘Het was midden in de Vogezen, waar ik zonder tent en zonder eten zat, alleen wat water. Verder had ik niet meer dan een slaapzak en een stuk zeil tegen het vocht. Op de laatste avond was het de bedoeling je eigen dood te ervaren. Ik had toen al drie dagen gevast, het was koud, het regende. Ik was aan het strijden tegen die ongemakken, maar ontdekte ook dat zich op die paar vierkante meter van alles afspeelde. De instructie was een plek te maken waar je liggend je dood moest indenken. In mijn verbeelding kwamen al mijn dierbaren langs. Ik sprak laatste woorden tegen ze en liet los, met de gedachte dat ik bereid was te sterven.’

Hoe deed u dat loslaten?

‘Moeilijk in woorden te vatten. Je neemt afscheid, dus de tranen stroomden over mijn wangen toen ik tegen mijn kinderen zei wat ik ze nog wilde meegeven. Ik realiseerde me ten diepste hoeveel ze voor me betekenen. Paradoxaal genoeg voelde ik me daarna ook heel levend, ik stond helemaal open. Alle opsmuk uit mijn gewone leven was weg. Er is geen spiegel, de natuur oordeelt niet. Daardoor kwam ik het dichtst bij wie ik wezenlijk ben, de essentie van het mens-zijn.’

Hoe zou u dat omschrijven?

‘Eén! Op een bepaald moment vormde ik één geheel met dat bos, met alle levende wezens, met de natuur. (stilte) Maar ieder woord dat je eraan geeft, doet eigenlijk afbreuk aan de ervaring. Een eenheidservaring is het woord dat er nog het meest dichtbij komt. Ik gun het iedereen. Ik heb het nog een tweede keer gedaan. Toen was de ervaring nog grootser, omdat ik ook een verbinding met iets hogers ervoer. Maar ook daarvoor kan ik niet goed woorden vinden.’

Het emotioneert u.

‘Ja (stilte, tranen), vooral omdat het me niet lukt het echt te delen. Het is voor mij een van de meest waardevolle ervaringen uit mijn leven. Maar het is moeilijk dat over te brengen. Mensen gaan glazig kijken, terwijl ik naar woorden zoek. Als ze wel geduld hebben en oprecht zijn geïnteresseerd, kunnen ze het nog niet navoelen. Later kreeg ik er allerlei gedachten over, zoals dat het wel een hallucinatie moet zijn geweest en dat soort oordelen. Dat maakt zo’n ervaring kwetsbaar, terwijl hij wel heel kostbaar is. En onbevattelijk.’

Net als de dood zelf.

‘Ja.’

Dat u zo’n wezenlijke ervaring niet kunt delen, wijst dat voor u op de eenzaamheid van de mens?

‘De paradox is dat die eenheidservaring me leert dat eenzaamheid juist niet bestaat, de essentie ervan is dat alles met elkaar is verbonden. Maar zodra ik haar probeer te verwoorden en delen, knijp ik haar in zekere zin kapot. Eigenlijk ben je nooit alleen, want je bent onderdeel van de natuur, het universum, het mysterie, of hoe je het ook noemt. De eenzaamheid die ik toch in mijn leven ervaar, zie ik als een verlangen naar verbinding.’

U heeft over de dood geleerd via uw ervaring in de natuur en via het onderzoek voor uw boek. Waar leerde u het meest van?

‘Zonder twijfel heeft die ervaring diepere sporen nagelaten dan de intellectuele aanpak. In de natuur ben ik dichter bij de essentie gekomen. Die ervaring was lijfelijk, heb ik in mijn cellen opgeslagen, waardoor ik er ook gemakkelijker naar kan terugkeren. Je zou het een positief trauma kunnen noemen. Mijn nadenken over de dood is vooral een poging geweest te willen weten hoe het zit, greep te krijgen op dat mysterieuze. Mijn conclusie is dat je moet leren leven met het niet-weten.’

Dat is voor u de uitkomst?

‘Wat je ook over de dood bedenkt, het is altijd een constructie – een verhaal om de werkelijkheid voor jezelf te vatten en aanvaardbaar te maken. Ik wil mensen graag helpen daarover na te denken: welk verhaal vertel jij jezelf over de dood? Dat verhaal bepaalt hoe je in het leven staat. Van een waarheid kunnen we niet spreken. Of er bijvoorbeeld een voortzetting van het leven na de dood is, zullen we nooit weten. Zelf denk ik het niet, maar hoop ik het wel. Ik vind het een mooi verhaal te geloven dat er na mijn dood iets van bewustzijn of energie opgaat in iets groters, ook al is Machteld als individu dan ten einde gekomen. Het is een werkelijkheid die we nooit kunnen vatten, maar het is wel de moeite waard dat te proberen. Laten we op verkenningstocht blijven gaan, ook al weten we dat we het mysterie niet gaan ontraadselen.’