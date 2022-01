Wanneer de versoepeling juist een beperking betekent: ‘een besmetting kan betekenen dat ik mijn nier kwijtraak’

Duco Tjeerde is slecht beschermd tegen een eventuele besmetting met corona door de behandeling van lymfeklierkanker. 'Om mezelf te beschermen leef ik volgens mijn eigen regels.' Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vincent Moolenaar (33)

‘De kans dat ik ziek word van corona is aanzienlijk. Ondanks vaccinaties heb ik er geen afweer tegen. Omdat ik vijf jaar geleden een donornier heb gekregen, moet ik afweeronderdrukkende medicatie slikken om te voorkomen dat mijn lichaam de nier afstoot. Dat heeft als vervelend bijeffect dat ik ook geen immuniteit heb tegen ziekten, zoals covid.

‘Het laatste wat ik wil is dat de samenleving voor mij op slot blijft. Ik gun iedereen nieuwe vrijheid. Door de versoepelingen moet ik nog strikter de maatregelen volgen. Mensen worden onvoorzichtiger, houden zich minder aan de verplichte afstand of de mondkapjesplicht.

Het betekent dat ik meer eigen maatregelen moet nemen. Tijdens mijn werk als docent doe ik dat al. Als ik lesgeef aan een klas verpleegkundigen-in-opleiding kom ik een half uur van tevoren binnen. Ik zet de stoeltjes op afstand, doe de ramen open voor ventilatie: op die manier is het me de afgelopen tijd gelukt mezelf te beschermen.

‘Ik doe er alles aan om een besmetting tegen te gaan. Niet alleen ben ik bang om ziek te worden, een besmetting kan in het ergste geval zelfs betekenen dat ik mijn nier kwijtraak. Het is haast een sport om covid tegen te houden, maar ik heb helaas veel te verliezen.’

Duco Tjeerde (64)

‘De coronavaccins beschermen mij niet. Om de lymfeklierkanker die ik had te bestrijden, heb ik vorig jaar medicatie gekregen die mijn immuunsysteem onderdrukte. De behandeling is aangeslagen, maar omdat ik geen antistoffen aanmaak loop ik kans flink ziek te worden als ik corona oploop, en op de ic te belanden.

‘Om mezelf te beschermen leef ik volgens mijn eigen regels. Ik vraag mensen om twee meter afstand te houden, draag op drukke plekken FFP3-maskers en doe alleen boodschappen in supermarkten die de regels goed handhaven.

Nu komen er versoepelingen en zullen mensen minder voorzichtig zijn: daardoor wordt het voor mij steeds moeilijker om het virus niet op te lopen. Waar de meeste mensen vooral bezig zijn met wat allemaal open kan, vergeten velen dat er een groep is voor wie de versoepeling juist een beperking is.

‘Overigens begrijp ik heel goed dat de samenleving op een gegeven moment weer open moet. Ook ik vind het fijn als ik weer, veilig, naar de bioscoop kan. Er is geen makkelijke oplossing voor de groep waar ik toe behoor. Ik ervaar de sociale armoede van het weinige contact. Ik ben een extravert persoon: het liefst wil ik weer onder de mensen zijn.’

Mieke Roth (53)

‘Samen met mijn 12-jarige zoon zit ik al bijna twee jaar in zelfgekozen isolatie. Dat er nu versoepelingen gelden, verandert dus eigenlijk niks aan mijn persoonlijke situatie. Het virus houd ik nog steeds buiten: Ik laat nog steeds boodschappen voor de deur bezorgen, werk online en blijf verder zoveel mogelijk binnen.

‘Toen eind februari 2020 de eerste signalen over een pandemie rondgingen, hebben we ons teruggetrokken. Mijn zoon is autistisch en bang om het virus op te lopen. De constant veranderende maatregelen begrijpt hij niet en maken hem onzeker. Ik wil het virus niet oplopen omdat ik geen last wil krijgen van de chronische klachten waar ik tien jaar aan leed. Net nu dat weer beter gaat, zou covid weer roet in het eten kunnen gooien. Dat wil ik voorkomen.

‘Mijn zoon vroeg deze week: verdwijnt corona nu uit ons leven? Ik moest toegeven dat het niet weg is. De kans dat we nog een tijdje thuiszitten is groot. Maar gelukkig hebben wij die mogelijkheid. Het is een weloverwogen besluit, het geeft ons meer rust. Ik zie wel dat daar minder begrip voor is. Men lijkt vergeten dat er nog een groep is die angstig is voor dit virus.’

Selina Weijers (22)

‘Toen ik de persconferentie keek, kreeg ik haast tranen in mijn ogen. Rutte en Kuipers zeiden het expliciet: door de versoepelingen komen er meer besmettingen. Daar ben ik ontzettend bang voor. Ik wil hoe dan ook het virus niet opnieuw oplopen nu ik zelf heb gemerkt wat het kan aanrichten.

‘Vorig jaar zomer ben ik erg ziek geweest van corona. Mijn klachten, zoals ernstige vermoeidheid, zijn helaas niet weggegaan. Ik lijd dus aan long (langdurige, red.) covid. Ik kom bijna geen dag door zonder extra te slapen. Het heeft een flinke impact op mijn leven. Ik kan me niet goed concentreren en heb een jaar studievertraging opgelopen. Ik ben 22 jaar, maar het voelt alsof mijn leven stilstaat.

‘Begrijp me niet verkeerd: ik ben hartstikke blij voor alle andere mensen dat alles weer opengaat. Het is belangrijk voor de ondernemers, voor de mentale gezondheid van jongeren. Maar ik merk gewoon dat er nauwelijks meer aandacht is voor mensen die erg ziek zijn of ziek zijn geweest van corona. Het lijkt alsof die groep wordt vergeten.

‘Dat merk ik ook in het dagelijks leven. Laatst had ik een tentamen met 75 mensen in een grote zaal. Achteraf bleken er zeker tien besmet te zijn, sommigen waren ondanks klachten naar het tentamen gekomen. Nu er meer versoepelingen komen, denk ik dat meer mensen laks worden. Het maakt me angstig om naar school te gaan.’