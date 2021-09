Wankelende Chinese vastgoedreus Evergrande kalmeert de markten. Maar voor hoelang?

Een wervende afbeelding voor een van de projecten van Evergrande, Emerald Bay in Hongkong, Beeld REUTERS

Het nieuws verzachtte de angst voor een acute implosie van het bedrijf, maar is ook slechts uitstel van executie. Investeerders wachten vol ongeduld op een plan van aanpak uit Beijing.

Evergrande Group, dat met zijn dreigende faillissement de internationale beurzen begin deze week een tik gaf, kondigde woensdag aan dat het een akkoord had bereikt met de obligatiehouders van ‘20 Evergrande 04’, een vijfjarige obligatie. Normaal hadden de obligatiehouders 30,6 miljoen euro rente uitbetaald moeten krijgen, maar onder druk van Beijing zijn zij ongetwijfeld met veel minder akkoord gegaan. Details zijn niet bekendgemaakt.

Het nieuws had woensdag een kalmerend effect op de beurzen, na twee dagen van onrust. De Chinese referentie-index CSI 300, maandag en dinsdag dicht door een Chinese feestdag, sloot woensdag af met een bescheiden daling van 0,7 procent. Chinese vastgoedfondsen stegen zelfs. De beurs van Hongkong, waar het aandeel Evergrande het afgelopen half jaar 85 procent van zijn waarde verloor, was woensdag gesloten.

Signaal

Analisten zien in de rentebetaling een signaal dat Beijing tijd wil winnen om Evergrandes schuld op een geordende manier te saneren en het bedrijf gestructureerd te ontmantelen. Dat vermindert de vrees voor een chaotische ondergang van het kolossale vastgoedbedrijf, met potentiële domino-effecten in de hele wereldeconomie. ‘Ik zou Evergrande beschrijven als een gecontroleerde ontploffing’, aldus analist Samy Muaddi van vermogensbeheerder T. Rowe Price.

Maar de positie van Evergrande, met 260 miljard euro aan uitstaande schulden en 11 miljard euro in kas, blijft penibel. Het bedrijf miste maandag zijn rentebetalingen op twee bankleningen, en deed geen mededelingen over 71 miljoen euro aan rente op een buitenlandse obligatie, die het deze week ook verschuldigd is. Voor Beijing is het moeilijker om buitenlandse obligatiehouders tot een akkoord te dwingen. Als dat niet binnen dertig dagen lukt, kan Evergrande alsnog versneld ten onder gaan.

Enorme impact

Zo’n snelle crash zou een enorme impact hebben op de Chinese economie. Evergrande heeft 778 bouwprojecten lopen met in totaal 1,4 miljoen woningen, waarvan er ruim 500 wegens wanbetaling zijn stilgelegd. Veel Chinese kopers hebben forse aanbetalingen gedaan en vrezen met lege handen achter te blijven. Daarnaast wachten duizenden leveranciers en aannemers op betaling, en hebben zo’n 80 duizend kleine spaarders geïnvesteerd in Evergrandes vermogensbeheerproducten.

Het Evergrande Center in Shanghai. De verwachting is dat de Chinese overheid inzet op een gecontroleerde ontmanteling van het concern. Beeld EPA

Verwacht wordt dat de Chinese overheid bij een gecontroleerde ontmanteling zo veel mogelijk zal inzetten op het afwerken van appartementen en het uitbetalen van leveranciers en aannemers. Nu al vinden er protesten plaats voor Evergrandes hoofdkantoor, en Beijing wil meer sociale instabiliteit vermijden. Op Chinese sociale media circuleren berichten dat staatsbedrijven al bezig zijn om bouwprojecten van Evergrande over te nemen.

Grote verliezen worden verwacht bij banken en obligatiehouders, maar volgens de meeste analisten is de vrees voor een wereldwijde financiële crisis beperkt. Ze noemen de vergelijking met Lehman Brothers, waarvan de val in 2008 de bankencrisis inluidde, overdreven. Het grootste risico is een crisis in de Chinese vastgoedsector, waar een uitverkoop van Evergrandes portfolio kan leiden tot een spiraal van prijsdalingen en faillissementen.

Redding onwaarschijnlijk

Een redding van Evergrande door de Chinese overheid is onwaarschijnlijk: Beijing probeert al jaren de schuldpraktijken van vastgoedbedrijven aan banden te leggen, en een redding zou die inspanningen tenietdoen. Mogelijk worden de aangescherpte kredietregels tijdelijk iets versoepeld, om te vermijden dat meer vastgoedbedrijven omvallen. Maar sommige analisten vrezen dat Beijing politieke prioriteiten boven economische stelt, en zich aan Evergrande zou kunnen vertillen.

Investeerders willen nu vooral duidelijkheid van de Chinese overheid, die zich tot nu toe in stilzwijgen hult. Zakenbank Goldman Sachs in een nota aan klanten: ‘We denken dat het essentieel is dat de regering helder communiceert over haar plan voor Evergrande en het vertrouwen opvijzelt onder huizenkopers, leveranciers en aannemers, banken en financiële instellingen.’