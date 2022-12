‘Wanhoopsalliantie’ Rusland-Iran krijgt de vorm van een vergaand militair pact

Demonstranten voor de Iraanse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kyiv protesteren half oktober tegen de wapenleveranties van Teheran aan Moskou. Bij een aanval met Iraanse kamikaze-drones waren toen drie doden gevallen. Beeld AFP

Het niveau van militaire en technische steun dat Rusland aan Iran biedt komt in feite neer op de vorming van een volwaardig defensie-partnerschap, meldde John Kirby, woordvoerder nationale veiligheid van het Witte Huis, op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten. In Rusland zelf wordt een fabriek gebouwd voor de productie van Iraanse drones. Rusland heeft al honderden van deze vliegende bommen gekocht in Teheran, en ze gebruikt bij zijn invasie in Oekraïne, waar onder meer burgerdoelen zijn getroffen.

Iraanse instructeurs zijn naar Rusland, en naar verluidt ook naar Oekraïne gekomen om Russische troepen te trainen . Volgens de Amerikaanse inlichtingen worden nu ook Iraanse piloten getraind op geavanceerde Russische Sukhoi SU35 straaljagers, en zullen nog binnen een jaar vliegtuigen van dit type aan Iran worden geleverd. Volgens Kirby zouden deze vliegtuigen een enorme versterking betekenen voor de Iraanse luchtmacht. Die zou daarmee een nog grotere bedreiging vormen voor de buurlanden.

Arabische landen

De waarschuwing van de regering Biden lijkt, volgens persbureau AP, vooral aan Arabische landen te zijn gericht. Door de Iraanse dreiging rechtstreeks aan de Russische invasie in Oekraïne te koppelen, willen de VS Arabische landen overhalen zich bij anti-Russische sancties aan te sluiten. De Saoedi’s hebben zich tot dusver buiten het conflict gehouden.

De olieproducerende landen van de OPEC, waar Saoedi-Arabië een belangrijke stem heeft, hebben tot dusver geweigerd om de olieproductie te vergroten en zo de prijs te verlagen. De prijsverlaging zou Rusland moeten treffen, omdat het de opbrengst van zijn olieverkoop gebruikt om zijn oorlog in het buurland te financieren. Arabische landen zouden volgens de Amerikanen nog te zeer op de hand van Rusland zijn.

Iran is in de regio al een geduchte grootmacht en een bedreiging voor buurlanden als Syrië en Irak. Saoedi-Arabië heeft het indirect met Iran aan de stok: beide landen zijn betrokken bij de slepende oorlog in Yemen, waar zij de strijdende partijen steunen, en in feite tegenover elkaar staan.

Noord-Korea

Ook de Britse regering waarschuwt voor een Russisch-Iraanse alliantie. Minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly noemt het een ‘wanhoopsalliantie’. Behalve Iran zou Rusland alleen bij het internationaal verguisde Noord-Korea hebben aangeklopt voor de aanschaf van artilleriegranaten. Dit wordt door Noord-Korea ontkend.

Iran heeft in het Westen een belabberde naam, vanwege het orthodoxe klericale bewind van de ayatollahs en de keiharde manier waarop dat protesten van de bevolking neerslaat. Sinds september wordt in Iran massaal gedemonstreerd tegen de hoofddoekplicht voor vrouwen, en tegen de manier waarop de zedenpolitie de naleving daarvan controleert. De protesten begonnen met de door van de 22-jarige Mahsa Amini die op 13 september door de zedenpolitie werd gearresteerd, en drie dagen later bleek te zijn overleden. Bij de protesten zouden al meer dan 470 mensen zijn gedood.