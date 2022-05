Wanhoop bij reiskoepel door aanhoudende drukte op Schiphol: ‘Misschien moet je wel het leger inzetten’

Schiphol begin mei, tijdens de topdrukte van de meivakantie. Beeld ANP

‘Dit zijn bizarre tijden, en die vragen om bizarre oplossingen’, zegt Oostdam over de drukte op Schiphol. ‘Dus misschien moet je wel gaan denken aan de inzet van het leger voor de beveiliging.’ Hoe serieus die oproep is? ‘Dat weet ik niet. Maar de nood is hoog’, aldus de ANVR-voorzitter. De drukte op Schiphol houdt al wekenlang aan, en begint ook voor reisorganisaties merkbaar te worden.

Als Schiphol het leger om hulp vraagt, ‘zal de kans niet heel groot zijn dat Defensie dit verzoek inwilligt’, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het leger wordt in principe niet ingezet voor taken die ook bedrijven zouden kunnen doen. ‘Pas als al die commerciële opties uitgeput zijn én er sprake is van een maatschappelijk vitaal belang, dan zal Defensie bezien wat er mogelijk is’. Het is ook nog maar de vraag of de benodigde spullen en menskracht beschikbaar zijn. ‘Zeker omdat Defensie zelf ook kampt met vacatures.’

Oostdams oproep lijkt vooral een wanhoopskreet. Door de urenlange wachtrijen bij de beveiliging missen dagelijks zeker tientallen reizigers hun vlucht, zo meldden claimbedrijven Aviclaim en EUclaim dinsdag. ‘Wettelijk is een reisorganisatie niet verplicht om hen te helpen’, zegt Oostdam. In de praktijk bieden ze volgens hem vaak hulp met het omboeken van de vlucht. ‘Dat betekent extra kosten en extra gedoe.’

Marechaussee moet ingrijpen bij ‘dreigende situatie’

Ook onder de reizigers zelf neemt de onvrede toe. Zondagavond moest de Marechaussee ingrijpen bij een ‘dreigende situatie’, meldde Schiphol. Toen een paar beveiligers hun post verliet om afgelost te worden, kwam er een ‘heftige’ reactie van de wachtende reizigers. Het beveiligingspersoneel voelde zich bedreigd en sloot de rolluiken. Pas na tussenkomst van de Marechaussee keerde de rust terug.

Oostdam zegt daarom dat reisorganisaties en Schiphol zich samen inspannen om de crisis zo snel mogelijk ‘beheersbaar’ te krijgen. ‘Maar het personeelsgebrek is echt nijpend, en er is geen snelle oplossing. Zelfs als je nu personeel aanneemt, moeten zij eerst een opleiding krijgen.’ Tegelijkertijd weten Oostdam en zijn leden dat het aantal reizigers in de zomermaanden alleen maar toe zal nemen.

Het wordt daarom volgens hem tijd om naar ‘gekke oplossingen’ te gaan zoeken. De inzet van het leger is dan niet het enige waar hij aan denkt. ‘Je zou ook kunnen zeggen: geef iedereen die we in dienst nemen in de komende maanden een bonus, of een leaseauto. Het maakt niet uit wat, als het maar helpt.’