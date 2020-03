Wandelgangen Westminster blijken brandhaard coronavirus

Een bijna lege Westminster bridge. Beeld REUTERS

Beiden zijn nog wel in staat om ‘thuis’, vanuit zelfisolatie, door te werken. Het schokkende nieuws bewijst dat Westminster een broeinest van de pandemie is. Johnson’s topadviseur Dominic Cummings rende weg uit de ambtswoning, wat symbolisch was voor het drama op Downing Street. Elders in het hand overleden vrijdag liefst 181 Britten aan de ziekte, een record.

‘Er is veel covid-19 in Westminster.’ Met deze mededeling luidde de epidemioloog Neil Ferguson een week geleden de alarmklok. De regeringsadviseur was zelf besmet geraakt, daags nadat ook staatssecretaris van Volksgezondheid Nadine Dorries positief was bevonden. Nadat meerdere parlementariërs de ziekte bleken te hebben, besloten Lagerhuisleden iets verder van elkaar te gaan zitten op de groene banken. Donderdag ging de volksvertegenwoordiging met vervroegd reces.

De 55-jarige Johnson kreeg donderdag de eerste symptomen, al was hij nog gezond genoeg om in de avond voor de deur van zijn knusse, eeuwenoude ambtswoning te applaudisseren voor het zorgpersoneel. Naast hem, op een paar meter afstand, stond zijn buurman, minister van Financien Rishi Sunak. Op advies van professor Chris Whitty, de voornaamste gezondheidsadviseur van de regering, liet de premier zich testen en rond middernacht kwam de uitslag. Whitty zelf is nu ook besmet.

In een videoboodschap stelde Johnson, wiens vriendin zwanger is, de natie op de hoogte. Een uur later kwam het nieuws dat ook zijn minister van Volksgezondheid getroffen is. Johnson had reeds voorzorgsmaatregelen genomen. Zo vond het kabinetsberaad via een videoverbinding plaats, wat ook geldt voor de dagelijkse persconferentie. De wekelijkse audiëntie bij de koningin, wier oudste zoon Charles ook besmet is, ging bij wijze van hoge uitzondering telefonisch.

Boris Johnson heeft afgelopen tijd kritiek gekregen omdat zijn strijd tegen het coronavirus te lichtzinnig zou zijn geweest. Zelf beweerde hij twee weken geleden tijdens ziekenhuisbezoeken gewoon handen te hebben geschud met coronapatiënten. De Britse zorg vreest komende weken een toeloop van patiënten. Het Londense evenementencentrum ExCeL is omgebouwd tot een noodziekenhuis en een half miljoen Britten is bereid gevonden om zorgvrijwilliger te worden.

Dat laatste, een welkome daad van saamhorigheid na de Brexitjaren, draagt bij tot het gevoel dat er een oorlog tegen een onzichtbare vijand gaande is. Johnson kan zich troosten met de gedachte dat zijn held Winston Churchill tijdens zijn leven zo ongeveer alle denkbare kwalen heeft gehad en enkele keren aan de dood is ontsnapt. De Tweede Wereldoorlog leidde hij met een wankel gestel, zo openbaarde zijn lijfarts Charles Wilson later in diens smeuïge memoires.