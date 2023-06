Walvisjacht het grootst in Noorwegen, IJslandse jachtpauze druppel op gloeiende plaat

Een walvis gaat kopje onder voor de kust van het Noorse Mefjordvær. Beeld ANP / Mauritius Images GmbH

IJsland stelt het begin van het walvisjachtseizoen uit, en de kans is groot dat de walvisvaart daar helemaal niet meer terugkomt. Elders is de laatste jaren juist weer een kleine toename te zien van het aantal gedode walvissen. In 2021 zijn volgens cijfers van de International Whaling Commission (IWC) 1.315 walvissen gevangen, een jaar eerder 1.225, en dat nadat in 2019 juist het laagste aantal in jaren, 1.152 werd genoteerd.

In de jaren zestig werden jaarlijks tienduizenden walvissen gedood. Van de 300 duizend blauwe vinvissen waren er eind vorige eeuw nog maar enkele duizenden over, sindsdien lijkt dit aantal weer wat te groeien. Ook de Groenlandse walvis was ernstig bedreigd, het aantal daalde van 90 duizend naar minder dan 10 duizend. Inmiddels zijn dit er naar schatting zo’n 20 duizend.

De IWC heeft in 1986 een moratorium, een tijdelijk verbod, ingesteld op de commerciële walvisvaart. Alleen jacht voor wetenschappelijk onderzoek en voor levensonderhoud van bevolkingsgroepen die traditioneel van walvissen leven, is toegestaan. Direct nadat het verbod was ingevoerd, kwam de walvisvangst op het laagste niveau tot nu toe, met minder dan 500 gedode walvissen per jaar.

Het verbod was reden voor Canada om uit de IWC te stappen. Japan stapte in 2018 op. Noorwegen bleef wel lid maar erkent het moratorium niet en is nu de grootste walvisjager ter wereld. Van de 1.315 gevangen walvissen in 2021 kwamen er 577 voor conto van de Noren, dit waren allemaal dwergvinvissen. IJsland ving dat jaar 1 dwergvinvis.