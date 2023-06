Wagnerbaas: ‘Strijders zijn Rusland binnengetrokken, Russische helikopter neergehaald’ • Rusland sleept Prigozjin voor de rechter voor ‘oproep tot muiterij’

Het Witte Huis houdt de situatie in Rusland in de gaten na de dreigementen van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin tegen Russische militaire bevelhebbers. De Amerikaanse president Joe Biden is ook op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen in Rusland. Dit meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN op basis van een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad.

'We houden de situatie in de gaten en we overleggen met onze bondgenoten en partners over deze ontwikkelingen', aldus de woordvoerder.

Volgens twee regeringsmedewerkers zijn nationale veiligheidsfunctionarissen in het Witte Huis terughoudend met het geven van een mening totdat ze een duidelijker beeld hebben van wat er gebeurt, schrijft CNN. (ANP)