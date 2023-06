Wagnerbaas: ‘Strijders zijn Rusland binnengetrokken’, Russische generaal maant ze tot gehoorzaamheid • Rusland sleept Prigozjin voor de rechter voor ‘oproep tot muiterij’

Russische media meldden vrijdagavond dat het plan ‘vesting’ is ingegaan voor Moskou en voor de stad Rostov aan de Oekraïense grens. Beide steden zouden zich voorbereiden op de mogelijke komst van Wagnerhuurlingen.

Plan ‘vesting’ houdt in dat de voltallige politie in de stad in staat van paraatheid is gebracht, en dat overheidsgebouwen extra worden bewaakt. Niemand mag er in of uit. In Moskou wordt gemeld dat ook alle medewerkers van de geheime dienst FSB zijn opgeroepen. FSB en speciale troepen zouden wegblokkades opwerpen aan de snelweg van Moskou naar Rostov aan de Don.

Rostov is de stad van waaruit minister van Defensie Sergej Sjojgoe bevel zou hebben gegeven tot een raketaanval op een Wagnerbasis. Het ministerie ontkent dat. In Rostov zit een commandocentrum van het Russische leger. Vanavond verschenen beelden van bewoners, die filmen hoe pantserwagens door de straten rijden.

Michel Maas