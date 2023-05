‘Wagnerbaas Prigozjin bood Oekraïne locaties van Russische troepen aan’

Jevgeni Prigozjin, de baas van Wagner. Beeld AP

Prigozjin zou in januari contact hebben gehad met vertegenwoordigers van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, onder wie het hoofd van de dienst, Kyrylo Boedanov. The Washington Post baseert zich op documenten die een Amerikaanse ict-specialist bij de National Guard onlangs liet uitlekken. Volgens twee Oekraïense zegslieden die de krant sprak, wees Kyiv Prigozjins aanbod uiteindelijk af, omdat de autoriteiten hem niet vertrouwden.

Met de terugtrekking van de Oekraïense troepen zou Wagner eindelijk de inname van Bachmoet kunnen claimen. De Wagnerbaas heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij daarmee wil laten zien dat zijn troepen veel beter presteren dan het Russische leger.

Prigozjin noemde het bericht in The Wasington Post ‘belachelijk'. ‘Het is natuurlijk leuk om te lezen’, reageerde hij op zijn Telegram-kanaal. ‘Het betekent dat ik niet alleen voor Rusland vecht, maar dat Zelensky ook nog eens mijn bevelen opvolgt.’ Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat het hem het ‘nieuwste onzinverhaal’ leek. ‘Spijtig genoeg halen zelfs respectabele kranten de laatste jaren daar hun neus niet meer voor op.’

Op zijn beurt weigerde de Oekraïense president Zelensky in een interview met The Washington Post in te gaan op de zaak, omdat het om ‘militaire geheimen’ gaat.

Vuurtje opstoken

Wat er waar is van het bericht valt onmogelijk te achterhalen. Hoe dan ook is de zaak gevaarlijk voor Prigozjin, te meer daar hij al maanden verwikkeld is in een felle strijd met de Russische legerleiding. Die beschuldigt hij van incompetentie en het opzettelijk afknijpen van munitieleveranties aan Wagner.

Gewonde Oekraïense militairen worden even buiten Bachmoet behandeld, 14 mei. Beeld Iryna Rybakova / AP

Het is niet uitgesloten dat het verhaal door Kyiv in omloop is gebracht om het vuurtje op te stoken en de positie van Prigozjin te ondermijnen. Zijn troepen hebben het voortouw bij het Russische offensief tegen Bachmoet, dat ze al grotendeels in handen hebben, zij het ten koste van zware verliezen.

De Wagnerbaas heeft veel vijanden binnen de legerleiding en het ministerie van Defensie, die maar al te graag met hem zouden willen afrekenen als zij van het Kremlin het groene licht zouden krijgen om hem aan te pakken wegens 'hoogverraad'.

Prigozjin sloeg bij voorbaat al terug tegen zijn vijanden aan het thuisfront. Hij suggereerde dat ‘mensen uit Roebljovka’, een chique buitenwijk van Moskou waar de Russische elite huist, achter de beschuldigingen tegen hem zitten. Op zijn Telegram-kanaal gaat Prigozjin geregeld tekeer tegen de Moskouse elite die hij van ‘corruptie’ beschuldigt. Met die tirades heeft hij veel populariteit gekregen onder het in ultranationalistische kamp en onder militaire bloggers.