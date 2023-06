Wagner bezet Russische stad Rostov en eist uitlevering generaals

Wagner-manschappen in Rostov op 24 juni. Beeld REUTERS

Het Kremlin beschuldigt Prigozjin nu van een couppoging en wil hem vervolgen. Prigozjin zelf is ook in Rostov, tonen videobeelden. Hij eist dat twee generaals aan hem worden uitgeleverd, zo zegt hij in een video op Telegram.

In Rostov heeft de Wagnerbaas het hoofdkantoor van de Zuidelijke divisie van het Russische leger bezet. Van gevechten ter plaatse lijkt vooralsnog geen sprake. Wagner claimt alle militaire objecten in de de stad onder controle te hebben. Prigozjin dreigt een blokkade om de stad te leggen en naar Moskou op te trekken, tenzij defensieminister Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov hem in de stad ontmoeten

Vrijdag meldde persbureau Tas dat Rusland Prigozjin wil vervolgen wegens ‘oproepen tot muiterij’. Prigozjin maakte in videoboodschappen de militaire leiding van Rusland uit voor leugenaars en beschuldigde het ministerie van Defensie ervan ‘vreselijk veel’ huurlingen te hebben gedood.

De huurlingenbaas stelde dat hij zijn troepen opdracht heeft gegeven op te rukken naar datzelfde ministerie in Moskou. ‘Het kwaad’ dat de Russische legerleiding is, zei hij, zou moeten worden tegengehouden.

Prigozjin riep het Russische leger op zich niet tegen zijn Wagnerhuurlingen te verzetten en zich bij hen aan te sluiten. ‘Degenen die vandaag mijn mannen hebben gedood, en die vele tienduizenden levens van Russische soldaten hebben verwoest, zullen worden gestraft.’

Veiligheidsmaatregelen Moskou

Het Russische ministerie van Defensie ontkent de Wagner-troepen te hebben aangevallen. De burgemeester van Moskou heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid in de Russische hoofdstad te versterken.

‘In verband met de informatie die we binnenkrijgen, worden in Moskou anti-terreur maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen’, schrijft burgemeester Sergey Sobyanin op Telegram.

De gouverneur van de Zuid-Russische regio Rostov heeft burgers zaterdag opgeroepen kalm en binnen te blijven, naar aanleiding van de dreigementen van Prigozjin.

‘Wetshandhavers doen al het nodige om de veiligheid van de burgers in dit gebied te waarborgen. Ik vraag iedereen om kalm te blijven en hun huizen niet te verlaten, tenzij noodzakelijk’, aldus een boodschap op Telegram.