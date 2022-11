Wagner-baas: Russen proberen verkiezingen VS met ‘chirurgische precisie’ te beïnvloeden

Jevgeni Prigozjin geeft na jaren toe dat zijn bedrijf Amerikaanse verkiezingen probeert te beïnvloeden. Beeld Alexander Zemlianichenko / AP

‘We hebben ons erin gemengd, we mengen ons er nog steeds in en dat zullen we blijven doen. Heel gericht, met chirurgische precisie en op onze eigen manier, zoals alleen wij dat kunnen’, zei Prigozjin in een verklaring die door zijn bedrijf Concord werd verspreid. ‘Met onze precieze ingrepen zullen we in één keer allebei de nieren en de lever verwijderen’, schepte hij op.

Prigozjin, die ook wel bekendstaat als ‘Poetins kok’ wegens zijn vroegere rol als cateraar voor het Kremlin, reageerde daarmee op berichten dat zijn ‘trollenleger’ de Democraten probeert dwars te zitten in de Amerikaanse Congresverkiezingen van dinsdag.

Russische internettrollen zijn de afgelopen tijd volgens Graphika, een Amerikaans onderzoeksbureau dat sociale media analyseert, druk bezig geweest om via rechtse websites negatieve berichten te verspreiden over president Joe Biden en de Democraten. Daarbij richtten zij zich vooral op cruciale staten als Georgia, Pennsylvania en Ohio. Veel effect hadden die volgens de onderzoekers niet, maar de campagne droeg volgens Graphika wel duidelijk het stempel van Prigozjins ‘trollenfabriek’ in St.-Petersburg. Die zat ook achter een heimelijke internetcampagne om tijdens de verkiezingscampagne van 2016 verdeeldheid te zaaien in de Verenigde Staten en Donald Trump in het zadel te hijsen.

Masker af

In verband daarmee werden Prigozjin en zijn zogeheten Internet Research Agency door speciaal aanklager Robert Mueller aangeklaagd, in het kader van zijn onderzoek naar de rol van Rusland bij de verkiezingen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet de aanklacht later vallen, omdat er geen enkele kans was dat Prigozjin ooit voor de rechter zou verschijnen. Bovendien zou justitie dan tijdens de rechtszaak informatie moeten vrijgeven over geheime onderzoeksmethoden, ook als het proces bij verstek gevoerd wordt.

Prigozjin heeft de aantijgingen tegen hem jarenlang tegengesproken. Hij schakelde zelfs dure Amerikaanse en Britse advocatenkantoren in om de beschuldigingen aan te vechten. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft hij zijn masker laten vallen.

Onlangs gaf Prigozjin ook toe dat hij de baas is van de Wagner Groep, het huurlingenleger dat al jaren als schaduwleger voor het Kremlin opereert, onder meer in Syrië, Libië en een aantal Afrikaanse landen. Prigozjins huurlingen, onder wie gevangenen uit Russische strafkampen, spelen nu een belangrijke rol bij Russische pogingen om de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne, in handen te krijgen.

Trollenleger

Met de onthulling dat zijn trollenleger inderdaad achter het gestook in de Amerikaanse verkiezingen zit, lijkt Prigozjin het vuurtje nog hoger te willen opstoken. Veel Amerikanen blijken toch al twijfels te hebben over het verloop van de verkiezingen.

Tegelijk wil Prigozjin in eigen land laten zien dat zijn bedrijf een serieuze speler is op het terrein van cyberoorlogvoering. De Wagner-baas opende vorige week nog een gloednieuw zakencentrum in St.-Petersburg voor ict-specialisten en start-ups op het gebied van defensie. Kennelijk wil hij de activiteiten van zijn zakenimperium ook op dat gebied uitbreiden, in de hoop nog meer opdrachten van het Kremlin binnen te halen.