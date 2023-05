Wagner-baas Prigozjin boekt overwinning op Russische legerleiding: Moskou komt tegemoet aan eis om meer wapens

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Beeld AP

Het is de vraag of de problemen daarmee uit de lucht zijn. Eerder dit jaar hield Prigozjin ook een tirade tegen minister van Defensie Sergej Sjojgoe en stafchef Valentin Gerasimov, die hij de schuld gaf van de zware verliezen bij Wagner omdat zij zijn troepen op rantsoen hadden gezet wat munitie en wapens betreft. De legerleiding zette daarop de kraan even open, maar het conflict smeulde door.

Kremlin zwijgt

Het Kremlin weigerde afgelopen weekeinde commentaar te geven op het dreigement van Prigozjin zijn troepen woensdag terug te trekken. Ook eerder hield president Poetin zich buiten de ruzie tussen Prigozjin en de legerleiding. Volgens sommige experts tolereerde Poetin de uitzonderlijk felle kritiek van Prigozjin op Sjojgoe en Gerasimov om de legerleiding tot meer actie aan te zetten.

Het lijkt erop dat het Kremlin toch bezorgd was over de jongste uitbarsting van Prigozjin, ook al is het volgens Rusland-expert Mark Galeotti twijfelachtig of hij zijn dreigement zou durven waarmaken. Prigozjin heeft veel vijanden die in dat geval maar al te graag met hem zouden afrekenen, zei Galeotti in The Kyiv Independent.

Mogelijk besloot Poetin dat het deze keer toch tijd was in te grijpen. Nu een grootscheeps Oekraïens tegenoffensief in aantocht lijkt, komt een hooglopend conflict onder de militaire leiders het Kremlin slecht uit.

Ook vanuit het Russische parlement klonken waarschuwingen. ‘Prigozjin en de leiding van het ministerie van Defensie moeten hun persoonlijke ambities opzij zetten. Op een dergelijk kritisch moment mag er geen meningsverschil zijn in de leiding. Dat is gevaarlijk voor ons allen’, zei Dmitri Koeznetsov, een lid van de defensiecommissie van de Doema.

‘Onze vijanden verkneukelen zich over het conflict tussen Wagner en het ministerie van Defensie’, waarschuwde ook Sergej Markov, een Russische politicoloog die vroeger adviseur was van president Poetin.

Onderling wantrouwen

Het onderlinge wantrouwen blijft enorm. Afgelopen weekeinde gaf Prigozjin nog een verklaring uit waarin hij liet merken hoe diep zijn minachting voor het ministerie van Defensie is. Hij claimde dat zijn troepen 1.500 vierkante kilometer hadden ingenomen, terwijl het ministerie van Defensie een puinhoop van de mobilisatie had gemaakt, geen leiderschap had getoond en het leger op alle fronten nederlagen had geleden.

Minister van Defensie Sergej Sjojgoe (tweede van links). Beeld ANP / EPA

Hij tartte Sjojgoe en Gerasimov ook met de beschuldiging dat hun troepen uit het bezette Cherson en eerder ingenomen gebieden bij Charkiv waren ‘gevlucht’, terwijl Wagner naar zijn zeggen daarna een doorbraak van de Oekraïners had weten te voorkomen.

De afgelopen tijd is Wagner onder vuur komen te liggen, omdat het er ook bijna een half jaar vechten niet in is geslaagd Bachmoet helemaal in handen te krijgen. Volgens Prigozijn is dat ook nooit de belangrijkste taak geweest van Wagner. Naar zijn zeggen was het doel van wat hij de ‘Operatie Gehaktmolen Bachmoet’ noemde vooral zo veel mogelijk Oekraïense militairen uit te schakelen, terwijl de reguliere Russische troepen tijd kregen hun voorraden op peil te brengen en gemobiliseerde reservisten te trainen.

Nieuwe contactepersoon

Uit ‘afgunst’ over de successen van Wagner besloot het ministerie volgens Prigozjin het mes te zetten in de wapen- en munitieleveranties aan het huurlingenleger. Begin deze maand zou Wagner nog maar 10 procent van de benodigde munitie hebben gekregen.

Om de schade enigszins te repareren, zou generaal Sergej Soerovikin, de vroegere commandant van de militaire operatie tegen Oekraïne en een favoriet van Prigozjin, nu zijn aangewezen als contactman om de relaties tussen het ministerie en Wagner te verbeteren.

Beeld uit de video van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin van vorige week. Beeld AFP

Sommige Russische politici vinden echter dat het tijd is Wagner een toontje lager te laten zingen. ‘Zulke particuliere militairen bedrijven horen in principe niet te bestaan. Alles moet onder één commando komen te staan’, vindt Viktor Soboljev, een gepensioneerde generaal die in de defensiecommissie van de Doema zit.

Het is de vraag of Prigozjin zich snel zal laten temmen. Wagner zal nooit opgaan in de structuur van een ministerie dat alle vertrouwen heeft verloren, liet hij afgelopen weekeinde weten. Prigozjins positie is stevig, zegt politicoloog Markov, omdat veel Russen zich ook ergeren aan de militaire bureaucratie en de miskleunen van het leger. ‘Tegenwoordig betekent kritiek op Wagner politieke zelfmoord’.