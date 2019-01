Waddenburgemeesters in brandbrief: neem nú maatregelen om nieuwe ‘milieuramp’ te voorkomen

De aanleiding is het voorval rond de MSC Zoe. Inmiddels is duidelijk dat het vrachtschip vorige week zeker 292 containers is verloren in de Noordzee boven de eilanden. Aanvankelijk werd het aantal op dertig geschat, later op 270. De meeste containers zijn inmiddels gelokaliseerd op de zeebodem, enkele zijn aangespoeld en nog zo’n veertig zijn ‘zoek’.

De burgemeesters willen onder andere dat er strikter toezicht komt op het beladen en ‘sjorren’ (vastmaken) van containers op vrachtschepen. Daarnaast moeten de zeecontainers worden voorzien van een gps-apparaatje, waarmee de containers ook op de zeebodem te traceren zijn. Een andere chip moet ervoor zorgen dat van de buitenkant afgelezen kan worden of een container gevaarlijke stoffen bevat. Tot slot moet er beter toezicht komen op de vaarroutes die vrachtschepen kiezen boven het Waddengebied.

‘Deze technische oplossingen zijn volgens ons direct te realiseren en worden voor zover ons bekend al jarenlang wereldwijd toegepast’, schrijven de burgemeesters. ‘In Nederland wordt hierover al jaren gediscussieerd en worden goede voornemens geformuleerd. Het is nu de hoogste tijd voor concrete maatregelen en politieke actie.’

‘Milieuramp van nationale omvang’

‘Het baart ons, als bestuurders van deze prachtige maar ook kwetsbare waddenomgeving, grote zorgen dat containers zo gemakkelijk overboord kunnen slaan’, schrijven de burgemeesters. Volgens hen is er sprake van een ‘milieuramp van nationale omvang, waarbij de situatie naar onze mening te vergelijken is met die van een olieramp’.

‘Onze eilanden lagen bezaaid met piepschuim, plastic en vele losse voorwerpen’, schrijven de burgemeesters. ‘In onder andere de duinen zullen stukjes kunststof nog jarenlang opduiken. De natuur op de Waddeneilanden en in de Waddenzee is en zal komende jaren aangetast zijn door de vervuiling die door de containers teweeg is gebracht. Ook de Noordzee(bodem) zal door dit incident blijvend vervuild zijn.’

Steeds waarschijnlijker is het dat het bijna 400 meter lange vrachtschip niet pas boven het Duitse Waddeneiland Borkum de eerste lading verloor, maar al uren eerder, boven Vlieland, zo blijkt uit een reconstructie van de Leeuwarder Courant.

Ook de Nederlandse autoriteiten hebben het vermoeden dat de eerste containers in Nederlandse wateren overboord gingen. Vandaar dat het Nederlandse Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar het voorval heeft ingesteld.

Anders dan gevreesd spoelde er met de storm van dinsdag niet veel nieuwe rommel aan op de stranden van de Waddeneilanden. Minister Van Nieuwenhuizen brengt donderdag een bezoek aan Terschelling. Een eerder gepland bezoek ging vanwege ziekte niet door.

Een kilometerslang rommelspoor, zo ver het oog reikt. ‘Dit is onze consumptiemaatschappij.’ De Volkskrant ging kijken op Schiermonnikoog, waar het leger werd ingezet.