Wachttijd coronatest loopt flink terug, maar is nog niet binnen grens van 48 uur

Een medewerker van de GGD Amsterdam neemt een coronatest af in een testlocatie bij de Rai. Beeld ANP

Dat is nog niet helemaal binnen de voorgenomen grens van twee keer 24 uur, maar wel aanzienlijk minder dan tijdens de absolute piekdrukte op 4 oktober. Toen duurde het gemiddeld genomen bijna 90 uur voor de uitslag binnen was.

‘De doorlooptijd is een gestage lijn naar beneden’, zegt een woordvoerder van GGD GHOR. De wachttijd is teruggebracht doordat Nederland sinds begin deze maand gebruikmaakt labcapaciteit in het buitenland. Vervolgens konden de GGD’s hun teststraten uitbreiden. ‘Het heeft een paar weken gekost om de beschikbare labcapaciteit helemaal te kunnen benutten, maar nu is het testaanbod gemiddeld gezien groter dan de vraag’, aldus de woordvoerder. Het aantal beschikbare tests gaat nu richting 50 duizend per dag. Dat was begin deze maand amper 30 duizend.

Er zijn nog wel steeds regionale verschillen. In sommige regio (niet alleen in de Randstad) overschrijdt de wachttijd nog wel eens het voorgenomen maximum. Mensen met klachten in Friesland daarentegen kunnen allemaal binnen een etmaal terecht, meldt de GGD aldaar.

Omdat de verwachting is dat het aantal mensen met corona-achtige klachten verder oploopt tot misschien wel 100 duizend per week gaan de GGD’s ondertussen verder met het uitbreiden van de testafnamecapaciteit. Daartoe worden binnenkort onder meer zeven ‘XL-locaties’ opgetuigd, in samenwerking met defensie en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die werden door diverse media donderdag op basis van Haagse bronnen aangekondigd als ‘snelteststraten’. Maar de GGD-koepel benadrukt dat in de megateststraten ook ‘gewone’ PCR-testen gebruikt gaan worden.