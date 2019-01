Wachttijd asielaanvraag loopt op tot bijna 1,5 jaar: ‘Dit staat de integratie ernstig in de weg’

Twee Pakistanen wachten in een prePOL in Drachten tot hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Beeld Harry Cock

De organisatie, die opkomt voor de belangen van vluchtelingen, wijt de oplopende wachttijden aan slechte planning, bezuinigingen op de IND en te laat ingrijpen van staatssecretaris Mark Harbers (Asiel).

‘Dit is een scenario dat we tot nu toe niet voor mogelijk hielden’, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk. ‘We vragen ons ernstig af of de staatssecretaris voldoende de urgentie van de problemen voelt.’

Een asielzoeker die nu in Nederland arriveert, wordt volgens de huidige prognose in mei 2020 door de Immigratie- en Naturalisatiedienst gehoord. Pas als het eerste interview plaatsvindt, begint officieel de procedure. De periode die hieraan voorafgaat, heet de rust- en voorbereidingstijd, die minimaal zes dagen duurt.

Door de grote toestroom aan asielzoekers, die in 2015 zijn hoogtepunt bereikte, gecombineerd met bezuinigingen bij de IND en het daaruit voortvloeiende personeelstekort, werd de rust- en voorbereidingstijd de afgelopen jaren steeds verder opgerekt. Ambtenaren konden de almaar hoger wordende stapel dossiers niet meer wegwerken.

Het aantal asielaanvragen is inmiddels, zeker vergeleken met 2015, flink afgenomen, maar de achterstand is gebleven. Vorig jaar liep de rust- en voorbereidingstijd op tot bijna elf maanden. Hier zijn nu dus vijf maanden bijgekomen.

De lange wachttijden gelden overigens niet voor asielzoekers die afkomstig zijn uit veilige landen en zogeheten Dublin-claimanten, asielzoekers die volgens de regels terug moeten keren naar het eerste land waar ze hun aanvraag hebben ingediend. Deze kansarme zaken – die zelden leiden tot de toekenning van een verblijfsvergunning – worden doorgaans binnen enkele weken afgehandeld, maar vertragen wel de meer complexe asielzaken uit bijvoorbeeld Syrië, Iran en Eritrea (de top-3 landen).

Nieuw personeel

Volgens de IND worden ‘alle zeilen bijgezet’ om de wachttijden terug te dringen. De organisatie wijst erop dat vorig jaar tweehonderd man extra personeel is ingezet en dat dit jaar nog zo’n 150 nieuwe medewerkers bijspringen. ‘De nieuwe beslismedewerkers moeten worden opgeleid door zittende medewerkers, die dan niet kunnen worden ingezet voor het behandelen van aanvragen’, zei een woordvoerder eerder tegen de Volkskrant.

De IND is miljoenen kwijt aan de trage procedures, omdat asieladvocaten bij het verstrijken van de wettelijke beslistermijn (zes maanden) namens hun cliënten schadeclaims indienen. Per asielzoeker kan maximaal 1.260 euro worden uitgekeerd.

De oplopende wachttijden staan bovendien de integratie van asielzoekers ernstig in de weg, stelt VluchtelingenWerk. Zolang asielzoekers geen verblijfsvergunning hebben, mogen ze niet werken en studeren. Ook het krijgen van taalles behoort niet tot de mogelijkheden.

Sobere opvang

Asielzoekers die hun wacht- en voorbereidingstijd uitzitten, verblijven in zogeheten prePOLS, onderdeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De voorzieningen zijn soberder dan in reguliere asielzoekerscentra. Inwoners krijgen geen of minder leefgeld en hebben een wekelijkse registratieplicht.

VluchtelingenWerk waarschuwt daarnaast voor de beperkte medische zorg op deze locaties. ‘Als iemand levensbedreigende medische klachten heeft, dan wordt er natuurlijk direct gehandeld’, zegt woordvoerder Martijn van der Linden. ‘Maar we zien ook situaties van asielzoekers die vanuit de PrePOLS niet worden behandeld voor hart- en vaatziekten, terwijl dit volgens de papieren vanuit het land van herkomst wel nodig is.’

De lange wachttijden zijn extra vervelend voor asielzoekers die hun gezin noodgedwongen hebben achtergelaten in het land van herkomst. Een verzoek tot gezinshereniging kan namelijk pas worden ingediend na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Hier gaat zeker nog een jaar overheen, waardoor het in totaal meer dan twee jaar duurt voordat gezinsleden, die soms in gevaar verkeren, naar Nederland kunnen komen.