Waarschuwing voor gebreken bij vliegtuigen na langdurig stilstaan

Vliegtuigen van KLM geparkeerd op de Aalsmeerbaan op Schiphol. Te lang stilstaan brengt risico's met zich mee. Beeld ANP

Het uitbreken van de coronacrisis heeft een grote weerslag gehad op de luchtvaartsector. Tussen de eerste lockdown in maart vorig jaar en februari dit jaar vlogen er 14,1 miljoen reizigers van en naar Nederlandse luchthavens. Dat is een afname van 82,6 procent: in 2019 stapten nog 81,2 miljoen reizigers op het vliegtuig. In het vrachtvervoer bleef de afname beperkt tot 3,7 procent.

De OVV, een zelfstandig bestuursorgaan dat wordt voorgezeten door oud-minister Jeroen Dijsselbloem, verwacht dat door het versoepelen van de coronamaatregelen de komende maanden veel vliegtuigen weer in gebruik genomen worden. Die gedachte is meer mensen toegedaan. KLM-topman zei vorige maand tegen de Volkskrant dat iedereen ernaar snakt om weer te kunnen reizen. ‘De pandemie is geen toverstaf die alles en iedereen verandert.’

‘Extra aandacht’

Na een lange stilstand vraagt het vliegklaar maken van toestellen evenwel om ‘extra aandacht’, aldus de OVV. Zo wordt tijdens de opslag bij vliegtuigen onder andere het luchtdruksysteem afgedekt, bijvoorbeeld om te voorkomen dat insecten zich in de leidingen nestelen. Dit systeem is cruciaal voor twee belangrijke vlieginstrumenten: de snelheidsmeter en de hoogtemeter.

Bij twee voorvallen in het afgelopen jaar die de OVV momenteel onderzoekt, was dit systeem niet zorgvuldig genoeg opgetuigd: verkeersvliegtuigen van Tui fly en Transavia, onderdeel van Air France-KLM, ondervonden direct na de start problemen met de snelheids- en hoogte-indicaties. Doordat de weersomstandigheden beide keren goed waren, lukte het de bemanning zelf de snelheid en stand van het vliegtuig onder controle te houden.

De Raad acht het veiligheidsrisico ernstig genoeg om, vooruitlopend op het definitieve onderzoeksrapport, donderdag een tussentijdse waarschuwing aan luchtvaartmaatschappen en onderhoudsbedrijven af te geven.

Toch komt de waarschuwing misschien wat laat: de meeste vliegtuigen vliegen alweer. Een woordvoerder van Tui fly laat weten dat de luchtvaartmaatschappij op dit moment nog één vliegtuig aan de grond heeft staan. Met de andere zeven wordt alweer gevlogen. Het eerdere incident met de luchtdrukmeter heeft de maatschappij zelf bij de autoriteiten gemeld. ‘Piloten zijn hierop getraind. Op geen enkel moment waren de passagiers of de crew in gevaar.’

KLM heeft sinds deze maand zelfs geen enkel vliegtuig meer geparkeerd staan. Bovendien hield ook voor die tijd al een specialistenteam het onderhoud van de toestellen in de gaten. ‘Vrijwel onze gehele vloot is de gehele pandemieperiode in een vliegende conditie gehouden’, licht een woordvoerder toe.