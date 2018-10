Waarschijnlijk geen overlevenden bij vliegtuigcrash Indonesië

De Boeing 737 Max 8 van prijsvechter Lion Air was maandagochtend (lokale tijd) vertrokken van de luchthaven in Jakarta. Dertien minuten nadat het vliegtuig was opgestegen, verdween het van de radar. De piloten zouden nog hebben gevraagd of zij terug mochten keren naar de luchthaven. Hiervoor kregen zij toestemming, maar het toestel crashte in de Javazee, op ongeveer 70 kilometer van de Indonesische hoofdstad. Het is nog onbekend wat de oorzaak is geweest.

Er waren acht bemanningsleden en 181 passagiers aan boord, onder wie twee baby’s en een kind. Het toestel was onderweg naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka, een populaire toeristische bestemming vlak bij Sumatra. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders aan boord waren.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl Sutopo Purwo Nugroho

Zeebodem

Met duikteams wordt nog gezocht naar slachtoffers. Ook is een zoekactie gaande naar de zwarte doos van het toestel. ‘We hebben zwemvesten gevonden, gsm’s en delen van het vliegtuig’, aldus Muhammad Syaugii, hoofd van het Indonesische agentschap voor reddingsoperaties. Vermoed wordt dat de vliegtuigromp op de zeebodem ligt, op ongeveer 35 meter diepte. Een woordvoerder van Basarnas verwacht dat de meeste slachtoffers nog in de romp van het vliegtuig zitten.

Het neergestorte vliegtuig had een dag eerder technische problemen tijdens een vlucht van Bali naar Jakarta. ‘Deze hebben we volgens de procedures verholpen’, zegt een topman van Lion Air. Hij wil niet zeggen wat het technische probleem was. Het neergestorte toestel zou nog nieuw zijn, en was pas in augustus in gebruik genomen. Zowel de piloot als de co-piloot was ervaren vlieger.

Slechte reputatie

Indonesië is één van de snelst groeiende markten in de luchtvaart, maar heeft een slechte reputatie op het gebied van veiligheid. In 2007 werd het Indonesische maatschappijen verboden op Europa te vliegen omdat het niet veilig genoeg zou zijn. De afgelopen tien jaar kreeg een aantal van hen weer toestemming om het Europese luchtruim te betreden en juni dit jaar werd het verbod opgeheven. In 2016 stelden de Verenigde Staten hun luchtruim weer open voor Indonesische maatschappijen.

Lion Air werd in 1999 opgericht. De prijsvechter, die moderne toestellen gebruikt van producenten Boeing en Airbus, groeide de afgelopen jaren sterk. De maatschappij vliegt op tientallen bestemmingen, hoofdzakelijk binnen Indonesië zelf. Lion Air heeft een vloot van een honderdtal toestellen. In 2013 stortte een toestel van Lion Air neer in zee bij Bali, toen het de landingsbaan miste. Alle 108 inzittenden overleefden de crash.

De Indonesische president Joko Widodo heeft in een televisietoespraak de familieleden van de slachtoffers gecondoleerd.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu Flightradar24