Waarop zijn de onderhandelingen over het Landbouwakkoord stukgelopen?

LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak (midden) dinsdagavond in Den Haag. Beeld David van Dam

Het kabinet zou vorige week ‘cruciale stappen’ hebben gezet om Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) tegemoet te komen in de onderhandelingen over een Landbouwakkoord. In dat akkoord moest een toekomst voor de Nederlandse landbouw worden geschetst. Toch stapte de boerenorganisatie – de belangrijkste van Nederland – dinsdagavond eenzijdig uit de onderhandelingen, tot verrassing van de deelnemers.

Waarom is LTO opgestapt?

Volgens LTO-voorman Sjaak van der Tak bieden de afspraken die het afgelopen half jaar met pijn en moeite tot stand zijn gekomen geen ‘toekomstperspectief’ voor Nederlandse boeren. Het conceptakkoord, dat deze week afgerond moest worden, ademt ‘een sfeer waarin doelen en verplichtingen voor de agrarische sector in beton gegoten zijn’, verklaarde LTO dinsdagavond.

In ruil daarvoor zouden boeren te weinig zekerheid krijgen over hun verdienmodel, vindt LTO. Ook ontbreekt nog altijd een oplossing voor de PAS-melders, boeren die buiten hun schuld zonder geldige vergunning zitten. Die kwestie valt buiten de onderhandelingen, maar zonder een oplossing voor die groep is een akkoord lastig te verkopen aan de LTO-achterban. Die roerde zich de afgelopen weken flink en stelde zich steeds kritischer op over een mogelijk Landbouwakkoord.

Ondanks de kritiek binnen LTO kwam het opstappen van de organisatie dinsdagavond als een verrassing. Afgelopen week zei Van der Tak juist nog dat het kabinet de boeren tegemoet was gekomen. Wat die ‘cruciale stappen’ dan inhielden, wilde Van der Tak niet zeggen.

Van der Tak staat de pers te woord na het klappen van het Landbouwakkoord. Beeld David van Dam

Minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) vindt het opstappen van LTO ‘een gemiste kans’. Volgens de minister lagen er mooie afspraken om een duurzamere Nederlandse landbouwsector op poten te zetten waarin de Nederlandse boer de komende decennia een goede boterham kan verdienen.

Wat is het Landbouwakkoord precies?

Het sluiten van een Landbouwakkoord was een idee van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Het was een van de kernpunten van zijn advies, dat vorig jaar verscheen na een hete zomer vol boerenprotesten. In het akkoord moesten ministerie, boeren, provincies, supermarkten en natuurorganisaties bindende afspraken maken over de toekomst van de Nederlandse landbouwsector.

Die sector moet veranderen, is het idee in Den Haag: de landbouw heeft een groot aandeel in de stikstofproblematiek waar het kabinet al jaren mee worstelt. Ook moet de landbouw vergroenen, wil het kabinet de klimaatdoelen halen. De gesprekken moesten een duidelijk toekomstplan opleveren en het vertrouwen tussen de boeren en Den Haag herstellen, hoopte Remkes. Maar dat is niet gelukt.

Wat gebeurt er nu?

Woensdagochtend komen de onderhandelaars voor het laatst bij elkaar. Dat wordt geen gezellig samenzijn: LTO moet de andere onderhandelaars uitleggen waarom ze uit de gesprekken zijn gestapt. LandschappenNL, een samenwerkingsverband van 19 natuurorganisaties, noemt het stuklopen van de onderhandelingen ‘onverteerbaar’.

Naast LandschappenNL, de provincies, en een vertegenwoordiger van supermarkten, zaten de afgelopen maanden nog twee boerenorganisaties aan tafel: Biohuis, dat biologische boeren vertegenwoordigt, en NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), de club van jongere boeren. Ook zij onderhandelden de afgelopen weken rechtstreeks met het kabinet en bleven wél aan tafel. Maar een akkoord met alleen die partijen is uitgesloten. NAJK liet al weten dat het opstappen van LTO ook voor hen het einde van het proces betekent.

Over wat er nu gebeurt met het landbouwbeleid, is het kabinet duidelijk: dan legt het zélf regels op aan boeren. Maar totdat die regels duidelijk zijn, weten boeren niet waar ze aan toe zijn. Die situatie kan nog lang duren, want het kabinet is onderling verdeeld over de toekomst van de landbouw.

Wat betekent het klappen van de onderhandelingen voor het kabinet?

Het klappen van het Landbouwakkoord is een nachtmerriescenario voor het kabinet. Dat wil juist niet eenzijdig regels opleggen aan boeren, uit angst voor nieuwe verhitte boerenprotesten. Voor minister Adema betekent het dat vragen rijzen over zijn geschiktheid. Adema is de tweede ChristenUnie-minister op rij die het niet lukt een toekomstperspectief voor de boeren te formuleren en de gebutste vertrouwensrelatie met de agrarische sector te herstellen. Zijn voorganger Staghouwer trad daar eerder om af. Vlak na het klappen van de onderhandelingen dinsdagavond liet Adema weten niet te twijfelen aan zijn positie.

Ook voor coalitiepartner CDA is het stuklopen van de onderhandelingen een bittere pil. Voor het CDA was het Landbouwakkoord een voorwaarde om het regeerakkoord open te breken en opnieuw te kunnen onderhandelen over stikstofmaatregelen. Die maatregelen zorgen voor veel weerstand bij boeren. Zij stemden massaal op de BoerBurgerBeweging (BBB) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen voorjaar, net als veel sympathisanten. Met het openbreken van de afspraken hoopte het CDA die kiezers terug te winnen.