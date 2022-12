Waarom zijn zoveel problemen crisis gaan heten?

Waar het munten van een crisis ooit een effectieve manier was om urgentie aan te geven en actie af te dwingen, heet nu bijna elk probleem een crisis te zijn. Wordt het geen tijd om dat woord wat vaker te vermijden?

Allereerst wil ik u complimenteren: u bent, ondanks alles, geen nieuwsmijder. Het zijn enerverende tijden geweest, misschien iets te, en dat heeft vast veel van u gevergd. Er waren misschien dagen dat het u teveel werd, dat u het even niet meer zag zitten, of zich afvroeg: komen we hier nog een keer uit met z’n allen, deze kruisbestuiving van crises die elkaar alleen maar erger lijken te maken? Wordt het ooit nog, tja, hoe zeg je dat, beter?

En toch leest u de krant nog. Op 21 september van dit jaar stond het woord ‘permacrisis’ voor het eerst in de Volkskrant. De zin was: ‘Gezien de pandemie, de Russische agressie in Oekraïne en de gevolgen van klimaatverandering, bevindt de EU zich al in een ‘permacrisis’.’ Een aardig intimiderend rijtje, ja. En bij lange na niet compleet.

Een paar weken later, begin november, dook het woord weer op. Ditmaal bleek ‘permacrisis’ het Britse woord van het jaar. ‘Een aanhoudende periode van instabiliteit en onzekerheid, in het bijzonder eentje die het gevolg is van een reeks catastrofale gebeurtenissen’, is de definitie van Collins Dictionary. Boven op de bekende crises waar heel Europa mee te maken heeft, kregen de Britten in 2022 ook nog een politieke crisis te verstouwen, inclusief de kortst zittende premier ooit.

Permacrisis is een term, zo valt te lezen in een blog van het woordenboek, die ‘perfect het duizelende gevoel vat van heen en weer slingeren van de ene ongeëvenaarde gebeurtenis naar de andere, terwijl we ons somber afvragen welke verschrikkingen ons nog te wachten staan’. Ik moest denken aan een tweet met duizenden likes die eerder dit jaar voorbij kwam: ‘Ben het zo zat om in ongeëvenaarde tijden te leven.’

Het is de mengeling van onzekerheid, uitzichtloosheid en een continu verhoogd gevoel van urgentie – let op: er gebeuren Heel Belangrijke Mogelijk Gevaarlijke Wereldveranderende Dingen! – die het voor nieuwsvolgers een bijzonder zwaar jaar maakte. En de veelheid natuurlijk: hierboven nog onvermeld zijn de energiecrisis, de wooncrisis, de asielopvangcrisis, de stikstofcrisis, de koopkrachtcrisis, de crises op de arbeidsmarkt, in de zorg en in het onderwijs, en de onderliggende vertrouwens- en solidariteitscrisis.

Spagaat

Gedurende het jaar ontstond ook ter redactie een gesprek over wat we u en onszelf, nieuwsvolgers, eigenlijk aandoen. Het nieuws werd in 2022 zo beheerst door grote omwentelingen en maatschappijbrede ingrijpende gebeurtenissen dat het kleine, het alledaagse, het lokale, het lieflijke en het leuke er bekaaid vanaf kwamen. En dat is niet best, voor het gemoed, maar ook omdat er niet een te grote spagaat moet ontstaan tussen wat mensen in hun leven zoal meemaken en wat ze in het nieuws lezen.

Er drongen zich een paar vragen op. Hoe komt het dat we zoveel problemen als crisis zijn gaan bestempelen? En zou het helpen om dat woord wat vaker te vermijden?

Een man die aan de wieg staat van het bestuderen van crisissituaties in Nederland is Uri Rosenthal. De VVD’er en oud-minister van Buitenlandse Zaken was vanaf de jaren tachtig hoogleraar politicologie en bestuurskunde. In 1984 verscheen zijn boek Rampen, rellen en gijzelingen, op de voorkant prijkte een foto van de Mobiele Eenheid met getrokken wapenstokken en schilden. Zijn onderzoek vormde de basis voor de crisisbesluitvorming in Nederland en voor het handboek dat de overheid nog steeds gebruikt bij rampen, rellen, gijzelingen en andere crises.

‘Aanvankelijk werd ik voor gek versleten’, zegt Rosenthal aan de telefoon, bijna veertig jaar later. ‘Wie houdt zich nou bezig met zo’n exotisch onderwerp? Inmiddels is het aantal lieden dat zich in de crisisbeheersing begeeft niet meer te tellen. Adviseurs, onderzoekers, hulpverleners, noem maar op.’

Hij was de eerste die een formele definitie voor crisis muntte. Wat daarvoor voor crisis doorging, was dus volkomen arbitrair – wat het ook onmogelijk maakt om te vergelijken of er tegenwoordig meer crises plaatsvinden dan vroeger. Een crisis is, aldus Rosenthal en enkele collega’s, ‘een gebeurtenis die diep ingrijpt in het functioneren van een organisatie of een sociaal systeem en waarbij in onzekerheid en onder tijdsdruk diepingrijpende beslissingen genomen moeten worden’. We varen in de mist, in goed ruttiaans.

Veerkracht

De omgang met en het besef van crises onder de bevolking is onderhevig geweest aan grote fluctuaties. In haar onlangs verschenen essay Crisis! beschrijft historicus Beatrice de Graaf dat catastrofale tegenspoed eeuwenlang een kwestie van het noodlot was: je had het ermee te doen. Veerkracht was een noodzaak. Pas in de 20ste eeuw nam de overheid steeds meer taken op zich en werd rampenbestrijding complexer. Nog veel recentelijker, in de jaren negentig, ontstond er een grotere behoefte tot controle: crisisbeheersing.

De Bijlmerramp in 1992 was een kantelpunt, schetst De Graaf, waarbij het kabinet faalde en de burger als gedupeerde, eiser en klager voorop kwam te staan. Door een nadruk op emotionele beelden en verhalen van slachtoffers groeide de noodzaak voor de daders, de overheid in dit geval, om zich te verantwoorden. Vanuit de overheid werd een crisis een situatie die je moest ‘managen’, met vele instituten, consultancybureaus, opleidingen en vooral rapporten in het kielzog.

De ontluikende industrie rond crisisbeheersing had twee paradoxale tendensen tot gevolg, schrijft De Graaf: hoe meer de overheid investeerde in controle en alle risico’s probeerde uit te bannen, hoe meer de burger zijn eisen en grieven op tafel legde, zich ontevreden en wantrouwig betoonde. De ‘kwetsbaarheidsparadox’ maakt bovendien dat naarmate een land veiliger wordt en er beter in slaagt crises te voorkomen, de ontreddering des te groter is wanneer zich toch een crisis voordoet.

De definitie van crisis is in de laatste decennia sterk verbreed. ‘Daar ben ik ook debet aan geweest’, zegt Rosenthal. Toen hij het onderwerp in de jaren tachtig op de kaart zette was een crisis vooral een korte, hevige gebeurtenis – per definitie tijdelijk van aard. Een overstroming, een aanslag, een gijzeling. Rosenthal: ‘Daarbovenop kwamen de geleidelijke gebeurtenissen, wat wij creeping crises gingen noemen, complexe, voortkruipende problemen die je van ver ziet aankomen en niet zomaar kunt oplossen.’

Vrijwel alle grote crises van de laatste jaren vallen onder die tweede categorie: klimaat, wonen, stikstof. En wat het nog ingewikkelder maakt: al die crises grijpen weer in elkaar, vaak op globale schaal, en maken elkaar erger.

Polycrisis

Deze hedendaagse verwevenheid van complexe problemen en systemen is door de Britse econoom Adam Tooze de polycrisis genoemd. Onderling verbonden microsystemen kunnen door immer kortere feedbackloops snel onbeheersbare problemen veroorzaken in het macrosysteem. En, to make matters worse, de maatregelen die worden ingezet om de crisis op te lossen, hebben vaak onvoorziene gevolgen in andere delen van het systeem en maken de problemen groter.

Ondanks die nogal verontrustende werkelijkheid, zegt Rosenthal, is er onder crisisexperts (én bij media en publiek) nog steeds de neiging om bij crisis vooral aan tijdelijke ingrijpende gebeurtenissen te denken. ‘Dat heeft iets aantrekkelijks. Tijdelijk suggereert dat het probleem oplosbaar is en ook dat iets of iemand dat gaat doen, de overheid meestal. Maar zo simpel is het vaak niet.’

Als hij één ding heeft geleerd van zijn jarenlange onderzoek naar crises: ‘De weg terug naar normaal is altijd lastiger dan gedacht.’ Uit vrijwel elk onderzoek naar de reactie op crises – van de Watersnoodramp in 1953 tot de coronapandemie – blijkt dat er in eerste instantie een grote solidariteit en barmhartigheid ontstaat onder de bevolking, en een grote steun aan de regering: het ‘rally round the flag’-effect. Maar al snel slaat dat sentiment om en ontstaan botsende belangen, verdeeldheid en kritiek.

‘Het is altijd een van mijn hypothesen geweest’, zegt Rosenthal, ‘dat in een crisis een grote herschikking van middelen en belangen plaatsvindt. Het wordt niet meer zoals het was. De een wint en de ander verliest.’

Baat bij crisis

Er zijn veel partijen die er in een nasleep van een gebeurtenis baat bij hebben om deze als crisis en zo hevig mogelijk voor te stellen. Ten eerste, de media. ‘Crisis is nieuws’, zegt Rosenthal. ‘If it bleeds, it leads, is de bekende uitspraak. Nabestaanden laten ook steeds sterker van zich horen en laten zich niet in een hoek zetten door autoriteiten. Denk daarnaast aan de juridisering, letseladvocaten die er bovenop springen. En er is een sterke politisering rond crises ontstaan.’

Bij veel politici ligt het woord crisis in de mond bestorven. Door de Fortuyn-revolte werden risico en veiligheid – onder meer wat betreft terrorisme en straatcriminaliteit – sterk gepolitiseerd, schrijft De Graaf, en werd het steeds gangbaarder om de elite van allerlei falen te beschuldigen. Paarse kabinetten hadden volgens Pim Fortuyn een berg aan crises veroorzaakt: te coulant asielbeleid, gebrekkige zorg, te hoge uitkeringen. Het was een aantrekkelijk simpel narratief, zwart-wit, met een duidelijke dader.

Sindsdien is die tendens veel sterker geworden, dusdanig sterk dat bepaalde parlementariërs het nu normaal vinden om te zeggen dat het coronavirus met opzet is verspreid door de elite en dat politici genocide op de bevolking hebben gepleegd met vaccinaties. Het crisisgevoel heeft in kringen als die van Forum voor Democratie een apocalyptische en sinistere overtreffende trap gekregen: de teloorgang van de beschaving staat op het spel, en de machthebbers doen dat met opzet.

Niet alleen de populisten, ook de gezaghebbers hebben baat bij een crisis. Het kan strategisch handig zijn om iets als crisis te bestempelen, zegt Arjen Boin, bestuurskundige en ‘crisisprofessor’ aan de Universiteit Leiden. ‘Als ik zeg dat het bij een organisatie crisis is, een exceptionele toestand dus, geeft mij dat de rechtvaardiging om exceptioneel in te grijpen. Politici kunnen zo aandacht vragen voor een onderwerp, middelen losweken en ook nog bijzondere bevoegdheden ervoor krijgen.’

Oppassen

Als voorbeeld noemt hij de coronacrisis. ‘Een ingrijpende maatregel als de avondklok was zonder een noodtoestand, een nationale crisis, niet mogelijk geweest. Minister Hugo de Jonge heeft toen gezien hoever hij kon gaan – veel te ver, vind ik – als hij maar het immense publieke belang bleef benadrukken. Nu doet hij hetzelfde bij het thema wonen. De verleiding is dan weer groot om radicale maatregelen te nemen – we bouwen gewoon het Groene Hart vol! – zonder de bestaande procedures in acht te nemen.’

Er is zeker sprake van ‘crisisinflatie’, zegt Boin. ‘Hoe meer je de term gebruikt, hoe minder lading die krijgt. Wat moet je nog zeggen als het echt crisis is? Het woord crisis wordt ook heel vaak verkeerd gebruikt. De wooncrisis en asielopvangcrisis zijn gewoon voorbeelden van slecht beleid. En ik waag te betwijfelen of mensen al die crises ook als zodanig ervaren. Bij het grote publiek roepen ze eerder een algeheel gevoel van malaise op over het probleemoplossend vermogen van de overheid.’

Dus, dan maar vaker het woord crisis vermijden? Geen slecht idee, denkt Boin. ‘We moeten ons vocabulaire uitbreiden zodat we meer nuance kunnen aanbrengen in verschillende crises. Maar wie ben ik om te beweren dat media een bepaald woord niet moeten gebruiken? Kamerleden roepen voortdurend dat iets een crisis is, journalisten schrijven het op. Een bepaalde scepsis daarbij is sowieso verstandig. Als gezaghebbers roepen dat iets een crisis is, moet je altijd oppassen.’

Inderdaad, zegt Uri Rosenthal, woorden doen ertoe. ‘Een zekere terughoudendheid kan geen kwaad. Ik heb eens een presentatie gegeven waarbij ik crisistaal tegenover normale taal zette. Op de ene slide stond dan ‘Crisis’ en ‘Nu of nooit’. Op de andere slide ‘Een netelig probleem’ en ‘We gaan een oplossing zoeken’. Dat soort taalkeuzes hebben altijd een effect. Je moet ook goed nadenken of je iets een affaire, een schandaal of een crisis noemt. Het is namelijk een wetmatigheid: als je iets een crisis noemt, is het voor je het weet ook een crisis in gevolgen.’