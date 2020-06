Waarom zij demonstreren: ‘Het is de mensheid tegen racisme’

Tim Wes Beeld Katja Poelwijk

Tim Wes (26): ‘Het is de mensheid tegen racisme’

Het is belangrijk dat we nu met elkaar een statement maken. Dit speelt al jaren en jaren. Door wat er met George Floyd is gebeurd in de VS, is iedereen geactiveerd. Het is genoeg. Het probleem is zo diepgeworteld, het is tijd voor een nieuwe fase.

‘Het is niet zwart tegen wit. Het is de mensheid tegen racisme. Mijn ouders komen beiden uit Suriname, ik heb Creools bloed, Hindoestaans bloed, Javaans bloed, Joods bloed, allemaal volkeren die zijn onderdrukt. Dus ik voel echt die pijn, ik voel wat er speelt. Ik zie de mensen als broeders en zusters.

‘Ik ben gelovig. Jezus had honderd schapen en eentje liep weg en hij ging dat verloren schaap zoeken. Niet omdat die andere 99 niet belangrijk waren, maar omdat die laatste in gevaar was. Dat is wat er nu gebeurt. De zwarte bevolking in Amerika loopt gevaar. Die mensen worden vermoord en er is geen justice. Daarom moeten we solidair zijn.

‘Ik wil niet zelf in een slachtofferrol. Hoe je het ook wendt of keert, ik ben in Rotterdam opgegroeid in een geprivilegieerde omgeving. Ik heb kansen, ik kan mijn stem gebruiken, ik kan vechten.

‘Maar er zijn veel broeders om me heen, jongens met wie ik ben opgegroeid, die wel van alles hebben meegemaakt. Dus voor al die mensen vecht ik. Ik voel me verbonden met ze, ik ben part of them. En in andere landen of plekken is het duizend keer erger, daarom wil ik niet in een slachtofferrol. Dit is gewoon een statement dat nu moet worden gemaakt, dat kan niet morgen, maar dat moet nu.’

Michelle Geurs Beeld Katja Poelwijk

Michelle Geurs (26): ‘Er is geen rechtvaardigheid voor zwarte mensen’

‘Ik ben hier vandaag komen demonstreren omdat ik moeder ben van een dochter van 6. Ze heeft een Surinaamse vader. Toen ze amper 4 jaar oud was, kreeg ze al met racisme te maken.

‘Je denkt: racisme in multicultureel Rotterdam-Zuid, hoezo dan? Maar ze werd in de klas in een hoekje gezet en andere kinderen, blank, Marokkaans, Turks, mochten haar pesten. Als ik daar wat van zei op school, werd er luchtig gezegd dat mijn dochter gedragsproblemen had. Dat was een smoesje. Later hebben haar klasgenootjes aan me verteld dat het echt gebeurde vanwege haar huidskleur. Gelukkig zit ze nu op een school waar het wel goed gaat.

‘Wat er in Amerika is gebeurd met George Floyd, is vreselijk. Helemaal omdat die agenten er gewoon mee weg komen. Er is geen rechtvaardigheid voor zwarte mensen. Daarom moeten we onze stem laten horen, zo massaal mogelijk. Corona staat hier sowieso los van, het moet gewoon een keer klaar zijn.

‘Racisme en discriminatie zijn in de VS een groter probleem dan hier, maar ook in Nederland moet er nog heel veel veranderen. Zelf heb ik in Nederland meer dan eens ervaren dat ik dankzij mijn uiterlijk een white privilege heb. Vrienden die door de politie worden aangesproken, terwijl mij niets wordt gevraagd. Toen ik een keer in aanraking met de politie kwam, kon ik mijn boete niet betalen. Dat was geen probleem, ik mocht zelf een taakstraf uitkiezen. Een vriend van me moest om precies dezelfde reden een nachtje in de cel zitten. Ja, die had inderdaad een kleurtje.’

Noë ter Avest Beeld Katja Poelwijk

Noë ter Avest (19): ‘Wel vijftien keer per week vraagt iemand waar ik vandaan kom’

‘Ik ben in Utrecht opgegroeid bij Nederlandse ouders en heb het issue van discriminatie en racisme altijd een beetje genegeerd. Maar het filmpje over hoe die Amerikaanse agenten George Floyd aanpakken, heeft me aan het denken gezet. Ik ben zelf vaak in Amerika, want ik heb een Amerikaanse vader. Hij wordt in de omgeving van Seattle geregeld aangehouden. Dan wil de politie voor de zoveelste keer zijn autopapieren controleren, omdat ze denken dat hij die auto heeft gestolen.

‘Ik wist dus wel dat er veel racisme is in de VS, maar ik dacht altijd dat je domme pech moest hebben om een foute agent tegen te komen. Maar bij George Floyd waren er vier agenten die samen die man aan zijn lot overlieten. Geen van hen besefte dat het verkeerd was wat er gebeurde.

‘De situatie in Nederland is anders, gelukkig. Maar ik krijg echt eindeloos vaak complimenten dat ik zo goed Nederlands spreek. Ik laat het gebeuren, maar vrienden verbazen zich en zeggen dan: ze woont hier al haar hele leven, hoor. Ik studeer in Delft. Wel vijftien keer per week vraagt iemand waar ik vandaan kom. Dan zeg ik: Utrecht. Ik heb er zelf niet echt moeite mee, vaak is de belangstelling oprecht. Of ze vragen meteen of ik het vervelend vind. Nou nee, maar een beetje raar is het wel. De situatie in de VS heeft me wel aan het denken gezet.’

Ricky Beeld Katja Poelwijk

Ricky (35): ‘Het is tijd om op staan, overal in de wereld, dus ook hier in Nederland’

‘Zoveel mensen hier bij elkaar, ik vind het prachtig. Dit is niet het eerste racistische politiegeweld in de VS. Maar de beelden zijn zo heftig en er is geen gerechtigheid.

‘Mijn ouders komen uit Suriname, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ik vind het belangrijk om hier bij deze demonstratie te zijn. Het is tijd om op te staan, overal in de wereld, dus ook hier in Nederland. Het is de hoogste tijd om een vuist te maken. Hoeveel zwarte mensen moeten nog dood gaan, voordat er eindelijk iets verandert?

‘Het moet niet zo zijn dat zwarten anders worden behandeld als ze een misdaad begaan dan blanken. Een blanke man zou na zo’n arrestatie door de politie gewoon een stoer verhaal hebben op verjaardagsfeestjes. George Floyd werkte gewoon mee aan zijn arrestatie.

‘In Rotterdam heb ik het meegemaakt dat ik preventief werd gefouilleerd en een blanke vriend van me niet. Toen ik daar wat van zei, was het antwoord van de agenten: we zoeken iemand met jouw huidskleur. Dat was gewoon een smoesje. Als ik eraan terugdenk, word ik nog kwaad.’