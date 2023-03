Waarom wil het kabinet de WOZ-bezwaarbureaus aanpakken?

De wijk Kerckebosch in Zeist. De WOZ-waarde hangt vooral af van de prijs van onlangs verkochte woningen in de buurt. Beeld Freek van den Bergh

Wat doen WOZ-bezwaarbureaus eigenlijk?

Deze bedrijfjes treden op namens huiseigenaren die vinden dat de gemeente hun woning te hoog gewaardeerd heeft. Gemeenten stellen elk jaar opnieuw de marktwaarde vast van alle panden op hun grondgebied, de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze WOZ-waarde beïnvloedt een aantal belastingen, zoals het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de waterschapsbelasting en de onroerendzaakbelasting (ozb). De WOZ-waarde wordt altijd met een jaar vertraging bepaald, dus begin 2023 krijgen alle woningbezitters te horen wat hun woning op 1 januari 2022 waard was.

Dit jaar schrikken veel huiseigenaren van hun nieuwe woningwaardering, omdat de huizenprijzen in 2021 heel hard stegen. De gemiddelde WOZ-waarde voor 2022 ligt daardoor maar liefst 17 procent hoger dan een jaar eerder. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belastingaanslagen voor de eigenaar. Daarom loont het bezwaar te maken als de gemeente u rijk rekent. Hoewel: u moet het voordeel van een lagere WOZ-waarde ook niet overschatten. Voor de meeste woningeigenaren scheelt het een paar tientjes. Bezwaar indienen moet binnen zes weken na het ontvangen van de ozb-aanslag.

Maar wat doen die bureaus dan verkeerd volgens Van Rij?

Gemeenten klagen al een aantal jaren dat ze veel te veel geld kwijt zijn aan de WOZ-bezwaren die de bureaus indienen. De bureaus hebben namelijk recht op een ‘proceskostenvergoeding’ als ze namens een pandeigenaar een schriftelijk WOZ-bezwaar indienen dat vervolgens gegrond wordt verklaard. Als ze ook nog een hoorzitting aanvragen om dat bezwaar te bespreken, kunnen ze een nog hogere vergoeding bij de gemeente claimen. Wanneer de gemeente het bezwaar afwijst, kunnen de bureaus in beroep bij de rechtbank, wat hen – als ze het pleit daar winnen – ook weer extra geld oplevert.

Dat is nog tot daaraan toe als er sprake is van echte dienstverlening, maar daar twijfelen de gemeenten aan. Uit een onderzoek dat het ministerie van Financiën in 2021 liet uitvoeren kwam naar voren dat veel bureaus op de automatische piloot bezwaar maken. Ze versturen bezwaarformulieren met standaardzinnen en in grote aantallen tegelijk om kosten te besparen. De wettelijke vergoeding staat in geen verhouding tot het werk dat de bureaus voor hun cliënten verrichten, aldus de aantijging. Maar soms leveren bureaus wél goed werk, bleek bij dit onderzoek. De kwaliteit van de bezwaarschriften verschilt enorm.

Volgens Van Rij en de gemeenten zit er een perverse prikkel in het systeem. Huiseigenaren hebben namelijk belang bij een verlaagde WOZ-waarde, maar hoeven de bureaus niet voor hun diensten te betalen. Zij kunnen ook zelf bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde. In dat geval hoeft de gemeente géén proceskosten te vergoeden. Burgers kunnen meestal gemakkelijk online bezwaar maken via een website die vermeld staat op het aanslagbiljet voor de ozb. In sommige gemeenten kan dat ook telefonisch of op een inloopspreekuur. Maar veel burgers weten dat niet of vinden het wel zo gemakkelijk om het werk uit te besteden. Het kost hen toch niets, de gemeente betaalt.

Hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid?

Een bureau verdient gemiddeld 600 euro per geslaagd bezwaar. In 2021 waren gemeenten in totaal zo’n 18 miljoen euro kwijt aan proceskostenvergoedingen voor WOZ-bezwaarbureaus. Twee jaar eerder was dat nog 12 miljoen euro. Een andere statistiek die de opmars van ‘bezwaarmaken als verdienmodel’ illustreert is deze: in 2015 werd 17 procent van alle WOZ-bezwaren ingediend door een bureau, in 2022 was dat gestegen naar 51 procent.

Gemeenten wijzen erop dat de kosten die ze hieraan kwijt zijn linksom of rechtsom toch ten koste gaan van de inwoners. De gemeente kan het geld dat op gaat aan proceskostenvergoedingen niet meer uitgeven aan andere zaken, dus dat betekent bezuinigen of de belastingen verhogen. Als de ozb-belasting hierdoor stijgt, worden de kosten van de bureaus indirect toch verhaald op de huiseigenaren.

Wat wil Van Rij hiertegen doen?

Hij wil dat gemeenten de proceskostenvergoeding voortaan aan de huiseigenaar overmaken in plaats van aan het WOZ-bezwaarbureau. Woningeigenaren moeten die vergoeding dan zelf doorbetalen aan het bureau, waardoor ze zich hopelijk bewuster worden van het kostenplaatje. De gemeenten klagen namelijk dat dit niet in verhouding staat tot het belastingvoordeel dat een geslaagd bezwaar de huiseigenaar oplevert. Een lagere WOZ-waarde scheelt de woningbezitter meestal maar heel weinig belasting, terwijl de bezwaarprocedure – indien gestart door een bureau – de gemeente honderden euro’s kost. Van Rij wil daarom ook de wettelijke proceskostenvergoeding verlagen. Dat ondergraaft het verdienmodel van de bureaus.

Wat vinden de WOZ-bureaus van de kritiek?

Zij wijzen erop dat 40 procent van de ingediende bezwaren succesvol is. De bureaus vinden dat de gemeenten beter naar zichzelf kunnen kijken, want hun WOZ-waarderingen deugen blijkbaar niet. Zonder de WOZ-bureaus, die de gemeenten naar eigen zeggen nog een beetje scherp houden, zouden huiseigenaren overgeleverd zijn aan de willekeur van het gemeentelijke rekenmodel. De WOZ-waarden worden namelijk door de computer bepaald op basis van recent verkochte woningen in de buurt. Die ‘referentiewoningen’ zouden qua woonoppervlak en andere kenmerken vergelijkbaar moeten zijn met het gewaardeerde pand. Dat gaat nogal eens fout, vooral in wijken waar weinig vergelijkbare woningen staan.