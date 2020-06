Waarom werd Femke Halsema ‘overdonderd’ door duizenden demonstranten op de Dam?

Lees ook

Kan de demonstratie op de Dam een nieuwe uitbraak veroorzaken?

Met zijn vijfduizenden demonstreren, zoals maandag gebeurde in Amsterdam naar aanleiding van de dood van George Floyd, dat is toch vragen om een nieuwe virusuitbraak? Dat valt eigenlijk reuze mee.



Zelfs haar eigen GroenLinks schiet Halsema niet te hulp. ‘Hier is iets goed misgegaan’

Het is prijsschieten voor Geert Wilders. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, toch al een favoriet doelwit van rechts Nederland, zit in zwaar weer door haar optreden bij de anti-racismebetoging in Amsterdam. De PVV-leider laat zijn ongenoegen dinsdag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer in ronkende zinnen de vrije loop.

Commentaar: Het is niet aan een burgemeester om te bepalen of een betoging belangrijk is

Er waren meer opties dan gedogen of erop los slaan, zoals Halsema suggereert.