Waarom weduwe John McCain besloot Joe Biden te steunen

Cindy McCain (66), weduwe van de in 2018 overleden Republikeinse senator John McCain, in gesprek met presidentskandidaat Joe Biden. Beeld REUTERS

Cindy McCain (66), weduwe van de in 2018 overleden Republikeinse senator en Vietnamveteraan uit Arizona, liet in september weten dat zij de kandidatuur van Joe Biden ondersteunt. ‘Mijn man John had een leefregel: vaderland eerst’, twitterde ze. En Biden is de enige kandidaat ‘die opkomt voor onze nationale waarden’.

Het was een opmerkelijke steunbetuiging van een prominent Republikein op een moment dat de Grand Old Party nog als één man achter Trump leek te staan. Cindy McCain gaf toe het niet in alles met Biden eens te zijn, maar geloof te hebben in zijn karakter. Biden is een ‘fatsoenlijke, eerlijke man’, ‘die ons waardig zal leiden’.

Voor de goede verstaander kwam de endorsement niet onverwacht. Cindy McCain had in augustus al gefigureerd op de virtuele Democratische Conventie met een video over de relatie tussen Joe Biden en haar man, in 2008 Republikeins presidentskandidaat, die als politicus altijd goede relaties had gehad met de Democraten.

McCain en Trump konden minder goed overweg. In 2015 suggereerde Trump (zelf nooit onder de wapenen geweest) dat McCain geen oorlogsheld was geweest omdat hij krijgsgevangen was genomen nadat hij als piloot in 1967 was neergeschoten boven Noord-Vietnam. ‘Hij was een oorlogsheld omdat hij krijgsgevangen werd genomen’, aldus Trump. ‘Ik hou meer van mensen die niet krijgsgevangen worden genomen.’

Postume belediging

Cindy McCain, zakenvrouw in Phoenix, vertelde ooit aan de BBC dat ze over die insinuatie van Trump nooit was heengekomen. De nekslag gaf vermoedelijk een verhaal in The Atlantic deze zomer waarin stond dat Trump Amerikaanse soldaten die in oorlogstijd gewond raakten of sneuvelden had omschreven als ‘losers’ en ‘suckers’. Een belediging die zij zwaar opnam (mede uit naam van haar overleden echtgenoot en diens drie zonen die in het leger hadden gezeten), evenzeer als Joe Biden, wiens overleden zoon Beau gediend had in Irak.

Trump nam Cindy McCain’s steun voor Biden slecht op. Hij twitterde direct dat hij nooit een fan van de senator uit Arizona was geweest. En dat Cindy ‘Sleepy Joe’ mocht hebben, volgens hem McCain’s ‘schoothondje’ in het ondersteunen van ‘eindeloze oorlogen’. Overigens kende hij Cindy McCain niet eens, zei Trump. En had hij er nooit een bedankje voor gehad dat hij McCain in 2018 een staatsbegrafenis had gegund.

Cindy McCain reageerde scherp dat Biden ‘een opperbevelhebber zal zijn waar de beste strijdkrachten van de wereld op kunnen vertrouwen, omdat hij weet wat het is om een eigen kind een oorlog in te sturen.’

Afgelopen weken zei Cindy McCain te verwachten dat Biden net als haar man in staat zal zijn de diepe tegenstellingen in de Amerikaanse politiek te overbruggen. Ze zal met instemming zien hoe vrijdag, nu Bidens verkiezingszege zich aftekent, op sociale media massaal een video uit 2008 wordt gedeeld waarin McCain zijn nederlaag tegen Barack Obama erkent. McCain roept in het filmpje zijn aanhangers op de nieuwe Democratische president te steunen en op zoek te gaan naar de politieke overeenkomsten in het belang van het land.